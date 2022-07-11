نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الغابة السوداء السريعة أجمل حاجة حلوة هتعمليها في العيد وللضيوف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيكة الغابة السوداء من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ونحن في عيد الأضحى وكل عام وحضراتكم بألف خير، حيث تبحث ربات المنزل عن حلوى مميزة وسهلة وسريعة لتحضيرها وتقديمها للأهل والضيوف والأسرة في زيارات العيد، وتتسم طريقة التحضير بالسهولة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق ومن السهل شرائها من أي مكان ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير كيكة الغابة السوداء.

مقادير تحضير كيكة الغابة السوداء

إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الغابة السوداء ذات الشيكولاتة المميزة واللون الجميل المشهي.

مكونات كيكة الغابة السوداء.

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس ونصف الكأس من السكر الأبيض الناعم. كأس إلا ربع الكأس من بودرة الكاكاو. ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كأس واحد من الحليب الدافئ. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف كأس من الزيت النباتي. عدد من الكرز من أجل الزينة. نصف كأس من الشوكولاتة المبشورة. ملعقة من الحليب.

خطوات التحضير

يتم تحضير كيكة الغابة السوداء بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير كيكة الغابة السوداء