ارخص من الليزر.. معلقة واحده على شعر الجسم سيسقط ولن ينمو مرة اخرى بطريقة طبيعيه

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عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. معلقة واحده على شعر الجسم سيسقط ولن ينمو تعرفي على أرخص الوصفات التي لن تتوقفي عن استخدامها بعد الآن وهي وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم، فأكثر ما يزعج الفتيات هو أن الطرق الأكثر شيوعًا وفعالية في إزالة الشعر الزائد هما طريقة الليزر المكلف جدًا وطريقة السويت المؤلمة ولكن لا يعرفن أن هناك وصفات أخرى طبيعية يمكنهم عملها بأقل تكلفة في المنزل ولا تؤدي إلى شعورهم بأي ألم وكانت وصفة الملح واحدة من تلك الوصفات. طريقة تحضير وصفة الملح لإزالة الشعر مكونات الطريقة:- خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر الخشن.

معلقه خل.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة من الحليب البودرة.

عصير ليمون طبيعي. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- أضيفي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم بيديك أو بملعقة خشبية حتى تصبح عبارة عن عجينة طرية ومحببة قليلًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد والمزعج منها حتى يتم فرد الخليط على منطقة نظيفة.

ثم قومي بفرد العجينة على بشرتك أو المنطقة ودلكي لعدة دقائق ثم قومي بتركها عليها لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا.

وبعدها قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء البارد ورطبيها جيدًا واحرصي على تكرار استخدامها مرتين أسبوعيًا مع حفظها في مكان درجة حرارته باردة مثل الثلاجة. وصفة الكركم والفازلين لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الحمص المطحون.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة من كريم الفازلين الطبيعي. خطوات وطريقة استخدام الوصفة:- يجب غسل بشرتك أو المكان في جسمك الذي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منه بماء ساخن أو دافئ لأنه من الأفضل استخدامها على منطقة نظيفة وبدون عرق.

اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وبدون أي تكتلات ثم ابدئي في فردها على المنطقة وهي رطبة قليلًا.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي بشطفه واحرصي على ترطيبه جيدًا بعد هذه العملية وكرريها مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على إزالة جيدة و نعومة.

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