نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الهنود.. تطويل الشعر للركب في اسبوع بخلطة صاروخية تنبت الفراغات وتوقف التساقط والصلع نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد التساؤل في الآونة الأخيرة عن كيفية استخدام الخميرة لتطويل الشعر، فهناك الكثير من الفتيات تحكي عن مشكلتها في عجزها عن تطويل شعرها ولا تعرف ما هي الطريقة التي يجب أن تسلكها حتى تحصل على شعر ناعم وانسيابي، فالخميرة أحد هذه الطرق التي يمكننا نصحك بها حتى يصبح شعرك أطول مما هو عليه وفي وقت أقصر مما قد تتوقعينه، ومن أجل التعرف على خطوات تحضير الوصفة وكيفية عملها تابعي معنا سطور المقال التالية. كريقة استخدام الخميرة لتطويل الشعر وصفة الخميرة والمستردة للشعر المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من المستردة.

قطرتين من أي زيت عطري. طريقة خلطة تطويل الشعر جهزي علبة بلاستيكية صغيرة أو علبة كريم قديمة ولكن من المهم أن تكون العلبة نظيفة وجافة تمامًا.

ابدئي في وضع كل المكونات مع بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا وبدون أي تكتلات ويصعب معرفة المكونات الداخلة في تحضيرها.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ ثم قومي بفرد الكريم عليه بواسطة فرشاة صبغ الشعر أو بواسطة يديك وركزي على فروة الرأس.

ارفعي شعرك ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي وانتظري ساعتين ثم قومي بشطف شعرك بالماء البارد وبعدها قومي بترطيبه حتى لا يصبح جاف. وصفة الخميرة والزبادي للشعر المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

أربع قطرات من زيت اللافندر العطري.

عدة قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض. خطوات تحضير الماسك:- أضيفي الخميرة مع المكونات السابقة كلها وقلبيهم بشكل جيد و يمكنك عجن الخليط بيديك.

ضعي الخليط في الميكروويف حتى يصبح مذابًا قليلًا وليس عبارة عجينة متماسكة وطرية.

اشطفي شعرك ثم قومي بتطبيق الماسك على شعرك من أول فروة الرأس حتى الأطراف.

اغسلي شعرك جيدًا بماء فاتر أو بارد وببلسم خالي من كبريت و كيميائيات.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على النعومة التي ترغبين فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الهنود.. تطويل الشعر للركب في اسبوع بخلطة صاروخية تنبت الفراغات وتوقف التساقط والصلع نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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