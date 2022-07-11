نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين والملح يعالج شيب الشعر نهائيا بطريقة طبيعية دون مواد ضارة او كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية تحضير وصفة الملح للتخلص من الشيب بالخطوات، فالملح من المكونات التي تحتوي على خصائص تمنع ظهور الشعر الأبيض في الرأس وتساعد في استرجاع اللون الطبيعي للشعر، فالمرأة عندما يغزوا الشيب شعرها تقوم باللجوء إلى الحناء وصبغات الشعر المشابهة للون شعرها الطبيعي ولكن يمكنك اللجوء إلى طريق أكثر أمانًا ويعالج مشكلة الشيب لا يخفيها إخفاء مؤقت فقط، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة تحضير الوصفة بشكل تفصيلي. طريقة تحضير وصفة الملح للتخلص من الشيب المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

عدة قطرات من زيت الزيتون.

زيت سمسم طبيعي وزيت اللوز الحلو. طريقة التحضير بالخطوات:- أضيفي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ومختلطة وبدون أن يمكنك فصلها مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا وقسّميه إلى أربعة أقسام وقومي بفرد الخليط على كل قسم بشكل متساو.

ثم قومي بترك الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات مع تغطية شعرك بغطاء بلاستيكي حتى انتهاء الساعات.

اشطفي شعرك من الخليط ورطبيه جيدًا وقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة السمسم للتخلص من الشعر الأبيض مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من السمسم.

كمية وفيرة من الماء الفاتر.

ملعقة نشا ذرة كبيرة. خطوات التحضير:- انقعي المكونات داخل الماء لمدة ليلة كاملة ثم قومي بطحنها في الصباح في الخلاط الكهربائي.

بللي شعرك وابدئي في فرد الخليط عليه ودلكي فروة رأسك جيدًا حتى تصبح متغلغة داخل الشعر وبعدها افرديه على كل الشعر حتى أطرافه.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات يوميًا والنتيجة تظهر بعد مرات بسيطة من استخدام الخليط. وصفة الشاي الأبيض للتخلص من الشيب مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة من الملح الأبيض.

ماء ساخن.

حفنة من الشاي الأسود. خطوات التحضير:- أضيفي المكونات كلها مع بعضها وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم مع الماء على النار حتى يصلوا إلى درجة الغليان.

ابدئي في فرده على شعرك بعد أن يبرد واتركيه ساعة إلا ربع ثم قومي بشطف شعرك من الخليط وكرريها مرتين أسبوعيًا.

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