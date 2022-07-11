نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية.. طريقة تسوية اللحوم والكوارع في 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة في اسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الأمهات عن طرق سريعة تساعد على تسوية اللحوم والكوارع لتحضيرها لأفراد عائلتها، حيث أقبل عيد الاضحى المبارك المعروف عند المسلمين بعيد اللحمة والمشهور بأطباق اللحوم المختلفة والشهية، ويفضل الكثير تناول اللحوم والكوارع، لذلك تحرص الأمهات على تحضيرهم، ولكن هناك أنواع من اللحوم تحتاج إلى وقت كبير ليتم نضجها وكذلك الكوارع، وهذا الأمر يسبب الضيق للامهات، لأنها ترغب في تحضير الأطعمة بشكل سريع، لذلك يبحثن عن طريق تساعد على تسوية اللحوم والكوارع بسرعة دون استخدام الكثير من الوقت، لذا سوف نوضح لكم طريقة طهي اللحوم والكوارع بشكل سريع.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ

يفضل الكثير السفرة متنوعة الأطباق وخاصة في الأعياد التى تمتاز بتقديم مختلف أنواع اللحوم، حيث يتم تقديم الكوارع والممبار والكرشة واللحوم المسلوقة والمشوية، لذلك تحاول الأمهات تحضير هذه الأطباق بسرعة لتقديمها لأفراد أسرتها، ويمكنك حل مشكلة تسوية اللحوم والكوارع خلال فترة طويلة من خلال إتباع الطرق الآتية.

عدم إضافة الملح

يفضل عدم إضافة ملح الطعام في بداية طهي اللحوم والكوارع، حيث يقلل الملح من سرعة نضج اللحوم، لذلك يفضل عدم استخدامه إلا في آخر الطعام بعد انتهاء التسوية.

استخدام حلة الضغط

تساعد حلة الضغط على سرعة طهي الأطعمة، لذلك يمكن استخدامها في طهي جميع أنواع الأطعمة ومنها اللحوم والكوارع، حيث يتم وضع القليل من الماء مع اللحوم أو الكوارع في حلة الضغط وتسويتها.

تسوية اللحوم والكوارع باستخدام الكربونات

يمكن إضافة ملعقة من الكربونات إلى الطعام لتساهم في سرعة تسوية اللحوم والكوارع، فهي تساهم في سرعة نضج الأطعمة وحل مشكلة الوقت.

تقطيع اللحوم والكوارع قطع صغيرة

كلما كان حجم الكوارع واللحوم صغير كلما كانت عملية النضج أسرع، حيث تساعد الأحجام الصغيرة على الطهي بسرعة، لذلك يفضل تقطيع اللحوم قطع صغيرة.

إضافة ملعقة من السكر لتسوية اللحوم

يساهم السكر الأبيض في سرعة نضج اللحوم والكوارع، حيث يتم إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى اللحم أثناء طهيه على النار لتسريع عملية التسوية، كما يزيد من جمال طعم اللحوم، فهو حل مناسب أثناء طهي اللحوم والكوارع.