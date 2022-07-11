نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم الفتيات دائما بشراء مختلف أنواع مستحضرات التجميل، فهناك أنواع كثيرة من أدوات التجميل مثل روج الشفايف والماسكرا لتلوين الرموش وقلم الحواجب وكريم الأساس، ولكن يعتبر كريم الأساس من أهم هذه الأدوات لأنه يساعد على إخفاء عيوب البشرة و التجاعيد ويجعل البشرة موحدة اللون ونظيفة، لذلك تحرص الفتيات على شرائه بشكل مستمر، ولكن الأنواع المستوردة من كريم الأساس غالية الثمن وتحتاج إلى ميزانية لشرائه، لذلك تحاول الفتيات البحث عن طريقة عمل كريم الأساس في المنزل، لتجنب شراء كريم الأساس الرخيص الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل.

مكونات اقوي كريم أساس طبيعي

كريم الأساس من أهم الأدوات في علبة المكياج عند كل فتاة، فلا يمكن لكثير من الفتيات الإستغناء عنه، فهو يساعد على توحيد لون بشرة الوجه ويزيد من جمالها ولمعانها، ولكن الكريم العادي ضار على البشرة ويسبب إغلاق مسامات الوجه، لذا تفضل الفتيات عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، ويمكن تحضيره من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة إلى ملعقتين من النشا حسب درجة لون البشرة.

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من جوزة الطيب.

ملعقة من أحمر الخدود.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

يمنحك كريم الأساس الجمال الأنثوي الذي يساعد على الظهور بشكل مميز في جميع المناسبات، لذلك تحتاج الفتيات إلى استخدامه بشكل مستمر قبل الخروج من المنزل، ويمكن تحضيره من خلال المكونات السابقة، فهي طبيعية ولا يوجد منها أي ضرر على البشرة، وتتمثل طريقة عمله من خلال إتباع الآتي.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا وجوزة الطيب وأحمر الخدود.

يتم تحديد كمية النشا حسب لون البشرة.

نقلب جميع المكونات.

نضع كريم الأساس الطبيعي في علبة زجاجية نظيفة.

يمكن استخدامه في أي وقت قبل الخروج من المنزل.

فوائد استخدام كريم أساس طبيعي