نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغات ضارة.. بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح ظهور الشعر الأبيض في الشعر أكثر مشكلة تواجه ربات البيوت والشباب وكذلك كبار السن، حيث يغير ملامح الوجه ويظهر التقدم في العمر، ويمكن أن يظهر للشباب في بداية سن الثلاثينيات، لذلك يضطر الكثير إلى صبغ الشعر للقضاء على الشيب، ولكن بعد فترة تسبب الصبغات تلف الشعر وضعف البصيلات وتساقطه، لذلك يبحثون عن وصفات طبيعية تقضي على الشعر الأبيض المزعج، ومن أفضل المكونات التى تساعد على تلوين الشعر هي القهوة، فهي طبيعية وتساعد على تلوين الشعر بسرعة لذلك يبحث عنها الكثير، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام القهوة للتخلص من الشعر الأبيض.

بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض نهائياً

القهوة من المشروبات لا يمكن أن ينتهي اليوم إلا وبتناولها عند كثير من الأشخاص، فهي مفيدة لصحة الجسم تساعد على تنشيط الخلايا الدماغية، كما تستخدم في تفتيح لون بشرة الجسم والوجه، فهي ممتازة وتزيد من جمال البشرة، كما تستخدم في التخلص من الشعر الأبيض المزعج، وتتمثل مكونات وصفة القهوة في الآتي.

المكونات

ملعقة من القهوة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

زيت الخروع ملعقة صغيرة.

حناء طبيعية ملعقتين.

طريقة التحضير

حتى يمكن التخلص من الشعر الأبيض الظاهر في الرأس يتم تحضير المكونات السابقة التى تساعد على تغذية بصيلات الشعر، كما تلون الشعر وتخفي الشيب تماماً، ويمكن عمل هذه الوصفة السحرية في المنزل من خلال إتباع ما يلي.

أولاً نضع شعر الرأس تحت الماء ويغسل عدة مرات حتى يصبح نظيف.

لابد من تجفيف الشعر من الماء.

نخلط القهوة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع والحناء الطبيعية في وعاء.

يتم تقسيم الشعر حتى يتم توزيع الخليط عليه بشكل متساوي.

نوزع خليط القهوة على الشعر.

نضع غطاء الرأس على الشعر لمدة ساعتين.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء.

وصفة القهوة لعلاج الشعر الأبيض

ملعقة من القهوة كبيرة.

ماء ساخن.

طريقة التحضير