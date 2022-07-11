بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب طبيعيا في المنزل وبكل احترافية بلون طبيعي وثابث بدون أي تكاليف مش محتاجة ترسميها كل يوم

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عمر شويل - جدة كثير من النساء يفضلن تغير لون شعر الحواجب، وخاصة عند ظهور الشعر الأبيض، حيث أن صبغ الشعر بصبغات ضارة يسبب تساقطه وضعفه وجعل شكل الوجه شائب، لذلك تبحث الفتيات عن طرق صبغ شعر الحواجب بصبغات غير ضارة وتكون طبيعية وغير مكلفة، حيث يكون شعر الحواجب ضعيف ويتأثر بأي مواد ضارة ويتساقط بسرعة، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة حتى يتم صبغه دون إتلافه، حيث أن هناك عدة طرق طبيعية يمكن من خلالها صبغ شعر الحواجب حسب اللون المرغوب دون تسبب أي ضرر على الشعر، لذا سوف نوضح لكم طرق صبغ الشعر في المنزل.

طريقة صبغ الحواجب طبيعيا

لا يحتاج صبغ شعر الحواجب إلى أدوات مكلفة، حيث يمكن صبغه بمكونات طبيعية متواجدة في المنزل، وتساعد على زيادة كثافة الشعر ولمعانه، ولا تترك آثار جانبية على الشعر، وتتمثل مكونات وصفة صبغ الحواجب في الآتي.

المكونات

ملعقة من الحناء.

1 ملعقة من القهوة.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

زيت الزيتون ملعقة صغيرة.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

طريقة التحضير

يمكن صبغ شعر الحواجب في المنزل، دون الحاجة إلى صبغه في صالونات التجميل بمبالغ مالية باهظة، فهو بسيط ولا يحتاج إلى صبغات كثيرة، حيث يمكن صبغه من خلال استخدام الحناء الطبيعية التى تساعد على تغذية الشعر، كما يساعد زيت الزيتون على زيادة كثافة وجمال الشعر، وتتمثل خطوات استخدام الوصفة من خلال إتباع التالي.

أولاً يتم خلط الحناء الطبيعية والقهوة وماء الورد وزيت الزيتون في وعاء.

نقلب جميع المكونات في الوعاء.

نغمس الماسكارا النظيفة في الخليط ويتم توزيعه على شعر الحواجب.

نترك خليط الحناء الطبيعية على شعر الحواجب لمدة ساعة كاملة.

يتم غسل شعر الحواجب بعدها بالماء.

وصفة الكركم لصبغ الحواجب طبيعيا

ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من شاى البابونج.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير