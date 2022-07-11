بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة الشعر المموج والشديد الخشونة يجعل الفتيات والأمهات تواجه صعوبة كبيرة أثناء تمشيطه، وخاصة عند الأطفال يجعل مظهرهم غير مناسب، كما يسبب الضيق الشديد للفتيات، ويقوم البعض بشراء الشامبوهات والكريمات التي تساعد على فرد الشعر، ولكن كلها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر وضعفه، لذلك يبحثن عن وصفات غير ضارة تساعد على ترطيب الشعر وسهولة فرده، ويعتبر كريم نيفيا من الكريمات التي تستخدم في ترطيب وتنعيم البشرة، كما يستخدم في تنعيم الشعر بشكل سريع، فهو ممتاز ويساعد على سهولة تمشيط الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا.

بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة

يساهم كريم نيفيا في تنعيم الشعر وجعله انسيابي ويخلص الشعر من الخشونة والتجاعيد، كما يتم إضافة إليه عدة مكونات طبيعية تساعد على تغذية الشعر ونعومته، ويمكنك استخدام الكريم في فرد الشعر من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت السمسم.

زيت الخروع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يندهش البعض عند معرفة أنه يمكن استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر الجاف والمجعد والخشن والغير انسيابي، فهو يحتوي على فيتامينات هامة تساعد على ترطيب الشعر وسهولة تمشيطه وفرده، كما تحتوي الوصفة على عدة زيوت مغذية للشعر، ويمكن استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر من خلال إتباع ما يلي.

أولاً يتم غسل الشعر لفك التشابكات.

بعدها يتم خلط كريم نيفيا وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم في وعاء.

نبدأ في توزيع الخليط على الشعر مع فرك فروة الرأس.

ثم نترك الكريم على الشعر لمدة ساعة كاملة.

ثم بعد مرور ساعة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

كما أنه لابد من تكرار استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر مرتين في الأسبوع.

وصفة كريم نيفيا والنشا لفرد الشعر الخشن

ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة نشا

طريقة التحضير