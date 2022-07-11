اسرع طريقه لتنظيف الممبار من الزفارة بطريقة سحريه بدون تعب ولا مجهود في ثواني

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عمر شويل - جدة اسرع طريقه لتنظيف الممبار تعد طريقة تنظيف الممبار في المنزل هي أحد الطرق التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت والأمهات وخاصة وأننا في فترة من الفترات التي يكثر بها تناول اللحوم وأحشاء الحيوانات منها الكرشة والممبار، ولكن تواجه ربات المنزل صعوبة في تنظيفها خاصة وأن لها رائحة كريهة من الصعب أن تخرج بسهولة وتظهر في طعم و رائحة الممبار بعد تحضيره وقليّه، وسنقوم بتقديم أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها حتى تنظفي الممبار بطريقة جيدة وبدون أي رائحة.

طريقة تنظيف الممبار من الزفارة

المكونات المطلوبة:-

الممبار الذي تريدين تنظيفه.

أعواد شيش طاووق خشبية.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

حفنة من الدقيق الأبيض.

خطوات تنظيف الممبار

كي تتمكني من تنظيف الممبار باستخدام المكونات السابقة يجب أن تقومي باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

أول خطوة قومي بإحضار الممبار الذي ترغبين في تنظيفه ثم قومي بقلبه على الجانب الآخر منه و ابدئي في وضعه على أعواد الشيش طاووق

قد يكون الممبار طوله أطول من طول عود الشيش طاووق فقومي بتقطيعه على حسب طول العود ثم قومي بوضع الأعواد في الخليط.

يتم تحضير الخليط بإحضار وعاء بلاستيكي عميق متوسط الحجم و قومي بوضع الخل والدقيق بداخله وبعدها قومي بنقع الأعواد بداخل الوعاء.

اتركي الممبار منقوعًا داخل الوعاء لمدة ساعة خمسة عشر دقيقة تقريبًا ثم قومي برفعه منه وأزيلي الزوائد الموجودة عليها بملعقة أو سكينة.

بعد أن يصبح الممبار ناعمًا قومي بشطفه تحت الماء الجاري وبعدها قومي بحشوّه بأي حشوة تفضلينها و ابدئي في تحضيره.

طريقة عمل حشوة الممبار

يتم تحضير حشوة الممبار بأي حشوة تفضلينها ولكن أكثر الحشوات شيوعًا هي حشوة الأرز المصري، قومي بإحضار الأرز واغسليه جيدًا ثم قومي بوضع البصل والطماطم والبقدونس والشبت والملح وأي بهارات تفضلينها وثوم بودرو وزيت نباتي وفلفل أسود وأضيفيهم إلى بعضهم وقومي بسلق الأرز فقط ثم ابدئي في حشو الممبار حتى آخره وأغلقي جوانبه بيديك وابدئي في قليّه في طاسة القلي أو في الفرن ثم قومي بتقديمه لضيوفك كطبق من المقبلات اللذيذة.