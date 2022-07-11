نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم الخميرة لتبيض ونضارة البشرة وتسمين الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزعج كثير من الفتيات من كثرة استخدام كريمات تفتيح البشرة، حيث يفضلن علاج مشاكل البشرة لجعلها بيضاء ونقية وخالية من أي عيوب لتجنب استخدام كريمات التفتيح، وتعتبر البشرة البيضاء من أفضل أنواع البشرات التى لا تحتاج إلى كريمات تفتيح أو وضع مستحضرات تجميل، فهي تكون نقية وخالية من حب الشباب والبثور السوداء، وبالتالي تكون أكثر جمالاً، لذلك جميع الفتيات الذين يعانن من تراكم الأتربة والبقع على البشرة يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على تبييض البشرة وتوحيد لونها، وتعتبر الخميرة من أفضل العلاجات الممتازة لمشاكل البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالخميرة.

مكونات كريم الخميرة لتبيض ونضارة البشرة

تستخدم الخميرة في تحضير المخبوزات والحلويات، فلا يمكن طهي بعض الحلويات بدونها، كما تستخدم في تغذية بصيلات الشعر وعلاج التهابات فروة الرأس، وتستخدم في تفتيح لون بشرة الجسم والوجه، فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تساعد على تغذية البشرة وزيادة نضارتها ولمعانها، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

1 ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقة من زيت الزيتون.

عسل أبيض ملعقة صغيرة.

نشا ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم الخميرة لتبيض ونضارة البشرة

تغذى الخميرة البشرة وتساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، وتعيد للوجه جماله ونضارته، كما تعالج التهابات البشرة التى تسبب ظهور حب الشباب، ويساعد زيت الزيتون على تنعيم البشرة وزيادة لمعانها، والنشا يساهم في شد ترهلات البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

يتم تنظيف البشرة بالماء وتجفيفها بمناديل ورقية ببطء.

بعدها يتم خلط الخميرة وزيت الزيتون والعسل الأبيض والنشا في وعاء.

نقلب جميع مكونات الخليط حتى يتجانس.

نبدأ في توزيع خليط الخميرة على البشرة بشكل متساوي.

نبدأ في توزيع خليط الخميرة على البشرة بشكل متساوي. نترك ماسك الخميرة على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج سريعة يتم تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للبشرة