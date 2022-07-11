نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب كريم القهوة والجلسرين للجسم والبشرة تبييض وشد وازاله البقع والتصبغات نهائيا هيخليكي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم القهوة لتفتيح البشرة بمثابة معجزة تحل مشاكلها المتعددة من الشحوب والبقع الداكنة وغيرها من آثار تعب البشرة ومن الجلد الميت، فالبشرة الصحية والناعمة تجعل الوجه جميلًا مهما كانت ملامحه، والوصفات الطبيعية يمكنها أن تمدك ببشرة جميلة وناعمة وبدون أي مشاكل وبنضارة وإشراق غير مسبوقين وهي أفضل بكثير من الكريمات الغالية الثمن التي تقوم الفتيات بشراءها لإخفاء عيوب البشرة بدلًا من معالجتها. طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كريم جلسرين طبيعي.

ماء ورد.

جل الصبار.

عصير ليمون. خطوات التحضير:- اخلطي المكونات كلها حتى تصبح متجانسة تمامًا ثم ضعيها في علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وأحكمي غلقها جيدًا ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك وابدئي في فرد الكريم عليه ودلكي مع الفرد ثم قومي بتركه لمدة ربع ساعة على البشرة إلى أن يجف تمامًا.

ثم قومي بعدها بشطف وجهك بماء فاتر أو بارد أو تمرير قطعة من الثلج عليه لسد ثغرات البشرة واحرصي على تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيًا. طريقة عمل كريم البطاطس والنشا مكونات الوصفة:- حبة بطاطس كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

خمس ملاعق من الحليب السائل وأخرى من المجفف.

عصير ليمون. طريقة التحضير بالخطوات:- أول خطوة عليك فعلها هي تنظيف بشرتك إما بصابون الوجه الخاصة بك أو بغاسول مناسب لنوع بشرتك حتى تصبح خالية من أي شوائب.

بعد ذلك قومي بترطيب بشرتك واخلطي المكونات كلها مع بعضها عليها ثم ابدئي في فردها بشكل لطيف وحركات دائرية خفيفة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تجف الخلطة من على البشرة ثم قومي بشطف بشرتك جيدًا بالماء البارد والصابون.

يجب ترطيب البشرة مباشرة بعد استخدام هذه الوصفة لأن النشا يعمل على تجفيف البشرة ثم قومي بتكرارها مرتين من كل أسبوع.

هذه الوصفة مفيدة لجميع أنواع البشرة وليس لها أي أضرار جانبية ولا مخاطر على بشرتك.

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