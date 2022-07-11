نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار الهنديات.. خلطة زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة بسحر الزيوت الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة زيوت لتطويل الشعر، يعتبر الشعر من أهم الأشياء عند جميع النساء، فيقولون عنه أنه تاج الرأس، ومن أجل ذلك نجد أن الكثير من هؤلاء النساء، نجدهم يحاولون أن يعتنوا بشعورهم لأغراض كثيرة، فمنهم من يعتني بشعره من أجل أن يساعده الاعتناء في أن يكون طويلًا، ومنهم من يريد الاعتناء بشعره من أجل تنعيمه، ومع اختلاف الأغراض من الاعتناء، أيضًا تختلف طرق الاعتناء بالشعر.

خلطة زيوت لتطويل الشعر

يذهب العديد من النساء نحو شراء منتجات من الأسواق من أجل أن تساعدهم في العناية بشعرهم، ويساعد في إمكانية تطويله، وذلك كما يعتقدون في مخيلتهم.

ولكن العديد من تلك المنتجات، نجده يضر بشعر كل بنت، وامرأة، ولا يساعده في أي شيء بل يقضي عليه تمامًا، وإذا كانت هذه المنتجات ذات جودة عالية، فإنها بالطبع ستكون مرتفعة الثمن.

من الأفضل لكل النساء أن يستخدمن خلطات من الزيوت الطبيعية، وذلك لأي غرض من الأغراض المختلفة، للاعتناء بالشعر، حيث أن الزيوت الطبيعية يمكنها أن تغذي البصيلة نفسها.

وحتى يمكنكم معرفة أنواع الزيوت التي يمكن خلطها من أجل أن نحصل على شعر طويل، وحتى تعرفوا الطريقة الصحيحة لخلطهم، عليكم أن تتبعوا الخطوات التي سوف نخبركم بها.

زيت الجوجوبا لتطويل الشعر

المكونات:

50 جرام من زيت الجوجوبا.

و25 جرام من زيت البابونج.

25 جرام من زيت الياسمين.

و25 جرام من زيت اللافندر.

25 جرام من زيت الشاي.

طريقة التحضير:

في إناء فارغ صغير نقوم بوضع كمية زيت الجوجوبا.

بعد ذلك نضع عليه ما لدينا من زيوت عطرية، فنقوم بوضع البابون.

ثم نضع الشاي، ثم نقوم بوضع زيت الياسمين، ونضيف إليهم زيت اللافندر.

بعد ذلك علينا أن نقوم بخلط جميع هذه الزيوت مع بعضها البعض. حتى يصبحوا وكأنهم زيت واحد، فنجد أمامنا خليط متجانس تمامًا.

ثم بعد الانتهاء من ذلك، علينا أن نحضر زجاجة صغيرة. أو علبة، ولكن يجب أن تكون نظيفة ومعقمة. بل وتكون محكمة الغلق.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الزيت الذي لدينا في تلك العلبة، ونغلقها تمامًا.

بالتالي هنا يجب علينا أن نقوم بتحريك العلبة، أو الزجاجة بشكل قوي لعدة دقائق.

بعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بهذا الخليط.

ثم يغسل الشعر جيدً بواسطة الشامبو، بعد خمسة دقائق من التدليك بالزيوت.

بينما علينا أن نقوم بتلك التجربة مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد.

وبهذا نكون قد قمنا بذكر أفضل خلطة زيوت لتطويل الشعر. ونرجو أن تنال إعجابكم فهي بالفعل وصفة رائعة للحصول على أفضل النتائج في فترة قصيرة.