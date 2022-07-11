نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة القدرة الفلسطينية باللحم على أصولها بطريقة أهل الخليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة القدرة الفلسطينية، تعرف القدرة الفلسطينية في موطنها الأصلي فلسطين، حيث اشتهر الشعب الفلسطيني بصناعتهم لهذه الوجبة، وبعد ذلك بدأت تنتشر في أنحاء الوطن العربي، حيث أنها عرفت في الكثير من المطاعم، حيث لاقت قبول من العديد من الأشخاص الذين قاموا بتجربتها، حيث أنها تقدم في الكثير من المحافل والولائم التي تتطلب تلك الوجبات التي لها طابع دسم، والذي يعرف بها الشعب العربي بأكمله.

طريقة القدرة الفلسطينية

عند تجربة القدرة الفلسطينية، فإنك سوف تشعر أنك تأكل طعام لذيذ للغاية، هذا هو ما تتميز به هذه الوجبة.

حيث أنها تعتبر طعام شهي للغاية وطيب جدًا، عند تناولنا لها لا بد أن يكون بجانبها، نوع من أحد أنواع السلطات الخضراء.

كما يمكننا أن نشرب معها اللبن الرائب، فهذا ما كان يفعله الشعب الفلسطيني عند تناولهم لهذا الطعام، ونظرًا لكل ذلك أصبح هناك حاجة لدى الكثير، لمعرفة كيفية تحضيرها.

كيفية تحضير القدرة الفلسطينية

المكونات

ربع كيلو من الأرز.

500 جرام من اللحم الأحمر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الحبهان.

3 ملاعق صغيرة من الثوم المفروم.

رشة كمون بودر.

واحدة من أوراق الغار.

بصلة واحدة مهروسة.

ملعقتان كبيرتان من الحمص بعد سلقه.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

بصلة واحدة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج البودر مذابة في الماء.

لتر واحد فقط من المياه.

100 جرام من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من السمن النباتي.

حزمتان من البقدونس المفروم.

صحن صفير من المكسرات المتنوعة للتزين.

طريقة التحضير

في إناء فارغ نقوم بوضع نصف الكمية التي لدينا من الزيت، ثم نضع هذا الإناء على النار، ونضع به كل من البصل.

ثم نضيف لهم كمية اللحم، كما علينا أن نضيف الحبهان مع ورقة الغار، ونحرك المكونات مع بعضها البعض.

عند ذلك نقوم بوضع المياه، وكمية الفلفل الأسود التي لدينا، ونقوم بغلق الإناء، ونتركه حتى يغلي، وينضج.

بعد أن ينضج اللحم، علينا أن نقوم بوضع الملح، ثن نقوم بإضافة كمية الزيت في إناء آخر، ونقوم بوضع شرائح البصل به، وعلينا أن ترك البصل حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بوضع باقي المكونات مع البصل، ثم نقوم بإضافة الأرز، وبعدها علينا أن نضع السمن أعلاه، ثم نتركه حتى ينضج ويصبح جاهز للأكل، فنقوم بوضع المكسرات عليه.

في الختام نرجو من الله أن نكون وفقنا في تقديم أفضل المعلومات التي تستطيعون من خلالها معرفة طريقة القدرة الفلسطينية، فمن خلال هذا المقال يمكنكم تحضيرها بشكل سريع، حتى ولو كانت المكونات كثيرة.