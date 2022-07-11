نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك كيتو دايت بالشيكولاتة ببيضة واحدة لألذ وصفات كيتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك كيتو، الكثير من السيدات يسعين بشكل دائم للحفاظ على أجسامهن، فنجد أن العديد منهن يسعين بشكل أو بآخر لعمل الدايت، وذلك من أجل أن يصلوا بأجسامهن للشكل الذي يجعلهن راضيات عن أنفسهن، ولهذا الدايت أنواع عديدة، فيوجد الدايت الذي يتم بالصيام المتقطع، وهناك أيضًا نظام الكيتو، هذا النظام الذي يعتمد في الأساس على فكرة التقليل من الكربوهيدرات، وذلك في مقابل زيادة الدهون.

طريقة عمل كيك كيتو

وهنا نجد أن جسم الإنسان عند الحرق يعتمد بشكل أساسي على كمية الكربوهيدرات المتوفرة بالجسم، والتي سوف تنتهي في غضون عدة أيام، وبعدها يبدأ الجسم في استخدام الدهون بشكل اضطراري في عملية الحرق، ولكن هذا النظام يجب أن يتم من خلال طبيب مختص.

ومع هذا النوع من الدايت نجد أنه من المناسب أن يتناول الشخص العديد من أطباق الحلويات، ولكن بشرط أن تكون بدون سكر، من هذه الحلويات هي كيكة كيتو، والتي يمكن تحضيرها بكل بساطة، وبسهولة، تلك الكيكة التي يبحث عن طريقتها الكثير من الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من الدايت.

كيفية تحضير كيكة كيتو

المكونات

نصف كوب من الزبدة.

100 جرام من دقيق اللوز.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو الدارك.

عدد بيضة واحدة.

عدد ملعقتان من الشكولاتة المخصصة لهذا الدايت.

نصف ملعقة كبيرة من سكر الدايت.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الباكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

في إناء حراري نقوم بوضعه على النار، ثم نقوم بوضع كمية الزبدة التي لدينا حتى تنصهر.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق، ثم نضيف باقي المكونات التي لدينا، فيما عدا ما لدينا من الكريمة، نتركها للنهاية من أجل التزيين.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، حتى تصبح تلك المكونات قوام واحد متجانس.

نقوم بوضعها في الفرن، ويجب متابعتها حتى تنضج تمامً، من هنا سوف نلاحظ أن الكيك تماسك، فنقوم بإخراجها من الفرن، ثم نقوم بتزينها بالكريمة اللباني.

في نهاية هذا المقال نقون قد قدمنا لكم جميع المعلومات التي سوف تساعدكم في الحصول على أفضل طريقة عمل كيك كيتو، والتي سوف تساعدكم في نجاح هذا النظام من الدايت.