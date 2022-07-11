نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاستربس المقرمش الهش بتتبيلة الجاهز وسر المكون السحري لطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الوصفات المتبعة في طريقة عمل الاستربس ولكن كالعادة نحن سنخبرك عن أفضل طريقة وأشهى وصفة يمكن تنفيذها، وهي الوصفة المتبعة في أكبر مطاعم الاستربس، وبذلك يمكنك عمل الاستربس في منزلك كما في المطاعم أو أفضل، فقط كل ما عليك فعله هو متابعة المقال للنهاية من أجل معرفة الطريقة كاملة ومن ثم تطبيقها على الفور.

طريقة عمل الاستربس

من منا لا يعشق قرمشة الاستربس؟ ومن منا لا يصرف أموال كثيرة في المطاعم للاستمتاع بمذاقها الرائع، ولكن اليوم عليك أن تجرب صنعها في منزلك، ومن بعدها لن تتناولها إلا من صنع يديك:

المكونات

كيلو مقطع طولياً من الفراخ البانيه.

حليب بمقدار ٣ أكواب.

كمية من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

١ ليمونة.

دقيق بمقدار ١ كوب ونصف.

نشا بمقدار ربع كوب.

بيكنج باودر.

١ ملعقة من الكركم.

ثوم باودر.

بصلة مقطعة.

بابريكا.

كمية من الخل.

كمية من الكورن فليكس وهذا هو السر في القرمشة.

تشيكن ستربس

في البداية يتم عمل تتبيلة الفراخ وهي مكونة من الليمون والبصل والخل والفلفل الأسود وتقلب هذه المكونات جيداً.

توضع بها الفراخ ثم يتم التقليب مرة أخرى وتترك في التتبيلة لمدة ساعتين أو أكثر إن أمكن.

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به اللبن، ثم طبق آخر ونضع به كل المكونات الجافة وهي النشا والدقيق والملح والفلفل الأسود، ثم الكركم والثوم والبابريكا والبيكنج باودر.

نقوم بإحضار كمية من المياه المثلجة ونضعها في وعاء عميق آخر.

قومي بنقل الفراخ من التتبيلة وضعيها في وعاء اللبن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم وضع قطعة الفراخ في المياه المثلجة ثم وضعها في المكونات الجافة، ومن ثم وضعها في المياه مرة أخرى، وبعدها توضع في الكورن فليكس.

يتم تنفيذ هذه الطريقة مع باقي قطع الفراخ لحين نفاذها.

نقوم بوضع قطع الفراخ لمدة ربع ساعة في الفريزر.

يتم تحضير كمية من الزيت ويتم تسخينه جيداً لوضع قطع الفراخ، ويتم إخراجها عند الحصول على اللون الذهبي.

وبذلك تكون استطعت معرفة طريقة عمل الاستربس مثلما تقدمه المطاعم بالضبط، ومن المهم ضمانك أنه خالي من أي مواد حافظة ولن يسبب لك أي مشاكل في المعدة، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك بوصفة اليوم.