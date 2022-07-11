نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو سنك فوق 30 كولاجين طبيعي للبشرة سيبدو شكلك أصغر بعشر سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحصول على كولاجين طبيعي للبشرة هو أهم ما يمكن أن تقدميه من أجل الحفاظ على بشرة صحية ونضرة، وجميعنا نعرف أهمية الكولاجين وأنه معالج طبيعي لعلامات تقدم العمر والتخلص من الخطوط التعبيرية وأكثر من ذلك، والآن سوف نساعدك في كيفية الحصول على كولاجين طبيعي وسوف يحسن من بشرتك ويعالجها بشكل كبير.

كولاجين طبيعي للبشرة

إذا قمت باستخدام الكولاجين بشكل يومي على بشرتك فسوف يشكل فارق كبير، وسوف تبدين بشكل أصغر مما كنت عليه، فلن تحتاجي إلى عمليات شد الوجه أو البوتوكس أو ما شابه.

ماسك الكيوي والأفوكادو

يحتوي هذا الماسك على فوائد مختلفة ومتعددة لبشرتك وسوف وهي الفوائد الموجودة في فواكه الكيوي وفواكه الأفوكادو:

المكونات

أفوكادو بمقدار حبة واحدة.

كيوي بمقدار حبة واحدة.

بيضة.

طريقة التحضير

أول خطوة هي القيام بتقطيع حبتين الكيوي والأفوكادو إلى قطع متوسطة الحجم مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بهرس القطع الصغيرة التي قمنا بتقطيعها باستخدام الشوكة أو الهراسة.

نقوم بتقليب المكونين بعد الهرس مع بعضهم جيداً حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ من أجل فتح المسام وحتى تستفيد البشرة من فوائد الماسك بأكبر شكل ممكن.

الآن نبدأ في فرد الماسك على الوجه بالكامل ونتركه لمدة ١٥ أو ٢٠ دقيقة.

نغسل بعدها الوقت بالماء البارد لغلق المسام.

كولاجين طبيعي بلبان الدكر

لبان الدكر يتم استخدامه في شد كرمشة الوجه والحصول على نضارة طبيعية ولا يسبب أي أضرار للبشرة:

المكونات

إحضار واحد كوب من الماء.

إحضار ٢ ملعقة صغيرة من لبان الدكر.

طريقة التحضير

يتم نقع لبان الدكر أولا من خلال وضع ٢ ملعقة منه في كوب من الماء ونتركهم طوال الليل.

في الصباح نقوم بتصفية الماء من حبات لبان الدكر ونحتفظ به في زجاجة صغيرة.

في كل يوم قبل النوم يتم وضع ماء لبان الدكر على الوجه ثم يغسل في الصباح، وسوف تلاحظين الفرق بعد مرور أسبوعين.

وبذلك نكون انتهينا من وصفات اليوم من أجل عمل كولاجين طبيعي للبشرة وسوف تحصلين على نضارة غير طبيعية وسيبدو شكلك أصغر ١٠ سنوات مما هو عليه، فقط قومي بالالتزام بالتعليمات التي ذكرناها وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة.