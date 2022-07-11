نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هش ولذيذ.. كيك الشاي الاقتصادي خفيف وإسفنجي والطعم خرافة أحلي من مونجينى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات انتشارًا ويحبها الكبار والصغار ويتم تناولها في الكثير من الأوقات على وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الحليب للأطفال أو كوب من القهوة أو الشاي للكبار لذلك لابد من التنويع في تحضيرها حتى لا يتم الملل من تناولها بشكل مستمر بالطريقة التقليدية لها وهنا سوف نعرض طريقة تحضير كيك الشاي الاقتصادي.

كيك الشاي الاقتصادي

تقوم الكثير من ربات المنزل بتحضير هذا النوع من الكيك لأنه اقتصادي ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك كالآتي:

مقادير الكيك الهش الناجح

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

عدد 3 من البيض.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

وكوب واحد من السكر البودرة.

باكو من البيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

وملعقة صغيرة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الاقتصادية

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه البيض، ويضاف إليه عصير الليمون والخل والملح، والفانيليا.

بعد ذلك يتم ضرب هذه المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق حتى يتحول قوام البيض إلى القوام الهش ويتغير لونه ويصبح لونه أبيض.

ثم يتم وضع السكر واللبن والزيت ويتم الاستمرار في الضرب أيضًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك في وعاء آخر يتم وضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

ثم يضاف إليهم الخليط السائل.

بعد ذلك يتم تقليب الخليط جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم إحضار صينية فرن وتدهن بالزبدة ويتم وضع الخليط فيها.

بعد ذلك يتم إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم يتم اختبار الكيكة بعد مرور نصف ساعة والتأكد من إذا كانت نضجت أم لا.

بعد ذلك يتم إخراج الكيكة من الفرن وتترك فترة قصيرة حتى تبرد.

ثم بعدها تكون جاهزة للتقديم مع كوب من الشاي.

في نهاية مقال كيك الشاي الاقتصادي ذكرنا المكونات التي يتم الحاجة إليها أثناء التحضير، وذكرنا الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على كيكة ناجحة وهشة ولها مذاق مميز ولذيذ، وكل ذلك بأقل مجهود وأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن.