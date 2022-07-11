نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من ماك.. البرجر البيتى بالطرقة الاصلية لطعم لا يقاوم ولا الجاهز سيبهر اسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه الآن نسبة كبيرة من الأمهات إلى عمل البرجر البيتى في المنزل للأطفال من أجل تجنب المواد الحافظة والألوان الصناعية واللحوم الفاسدة التي تكون موجودة في البرجر الجاهز وحتى يكون غير ضار على صحة أولادها، ولذلك جئنا اليوم بأكثر من طريقة من أجل عمل البرجر في المنزل بطعم شهي ومذاق ممتاز وسوف يحبونه الأطفال كثيراً.

البرجر البيتى

الأطفال يحبون البرجر بشكل كبير، فلما لا تصنعيه بنفسك في المنزل ليكون صحي أكثر وخالي من أي مواد حافظة، فقط تابعي الطرق القادمة لعمل البرجر المنزلي.

طريقة عمل البرجر في المنزل

طريقة عمل البرجر في البيت ليست صعبة نهائياً كما أنه لن يستغرق وقتاً طويلاً في التجهيز:

المكونات:

لحم بقري بمقدار نصف كيلو.

1 كوب من صويا الصوص.

توابل برجر.

عدد 1 بصلة مبشورة.

فلفل أسود.

ملح.

قرفة.

عدد 1 بيضة.

طماطم.

خس.

كاتشب.

مايونيز.

عيش كيزر.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بفرم اللحمة جيداً في المفرمة مرتين على الأقل.

بعد ذلك نضع بعد ذلك على اللحم صويا الصوص والبيضة ونضيف إليهم البصل ويتم التقليب جيداً.

ثم نضع عليها كل التوابل التي قمنا بتجهيزها، وهي الملح والفلفل الأسود والقرفة.

بعد ذلك يتم تقليب اللحم مع البهارات جيداً ثم نضعهم في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نأتي باللحم بعد ذلك ونقوم بتشكيله على شكل لحم البرجر بالكمية التي تريدينها.

بعد ذلك نقوم بتحمير البرجر في الزبدة.

ثم يتم تقديمه في الخبز الكيزر مع الطماطم والكاتشب والمايونيز.

طريقة عمل البرجر الاصلي

وهي طريقة شهية ولذيذة وسوف تعجب أطفالك كثيراً:

المكونات:

نصف لحم مفروم.

كمية من البصل المقطع.

كمية من الثوم.

2 ملعقة دقيق.

ملح وفلفل أسمر.

كمية من البقسماط.

عدد 1 بيضة.

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع اللحمة مع البصل في الكبة ونمزجهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضع عليهم الدقيق والبقسماط ثم الملح والفلفل الأسود ونقوم بتشغيل الكبة مرة أخرى.

ثم نقوم بإضافة البيضة بعد ذلك ونشغل الكبة للمرة الأخيرة.

بعد ذلك قومي بعدها بإخراج الخليط وضعيه في كيس صغير في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ثم بعدها نقوم بتشكيل اللحم على شكل أقراص البرجر حتى تنفذ الكمية.

بعد ذلك يتم بعدها تحمير البرجر في كمية من الزبدة أو وضعه في الجريل حسب الرغبة.

وبذلك تكونين استطعت عمل أشهى وأجمل طريقة البرجر البيتي للأطفال، وأهم شيء أنك متأكدة من عدم ضرره لأطفالك وأنه لا يحتوي على أي مواد حافظة، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك اليوم من خلال وصفاتنا الشهية واللذيذة.