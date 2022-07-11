طريقة بسكويت النشادر الهش لطعم يذوب في الفم

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عمر شويل - جدة طريقة بسكويت النشادر، الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها أن نقوم بصنع البسكويت، على الرغم من أن الدقيق المستخدم في عملية الصنع واحد إلا أن هناك الكثير من العوامل التي من شأنها أن تجعل طعم البسكويت مختلف تمامًا عن غيره من الأنواع العديدة للبسكويت، منها طريقة العجن، وكذلك الإضافات التي يتم إضافتها للعجين.

طريقة بسكويت النشادر

يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت التي يتناولها الكثير من الأشخاص.

كما أن عملية صنعة لا تستغرق الوقت أو المجهود الكبير، فالأمر يعد بسيط جدًا.

كما أن عملية صنعة لا تستغرق الوقت أو المجهود الكبير، فالأمر يعد بسيط جدًا. ومن أمثلة ذلك البسكويت، ما يعرف ببسكويت اليانسون، وكذلك بسكويت السمسم، كل هذه الأنواع من البسكويت، يتم تحضيرها على وجه الخصوص في وقت العيد.

يعتبر بسكويت النشادر من أفضل أنواع البسكويت التي من الممكن أن تأكلها بشكل عام، فمن الممكن أن تتناول هذا النوع من البسكويت بجانب كوب من الشاي.

كما أنك تستطيع أن تتناول هذا البسكويت بجانب كوب من العصير أيضًا، فلا يوجد أية مشكلة إن تناولت هذا البسكويت بين الوجبات التي تتناولها خلال اليوم الواحد.

المكونات

6 بيضات.

كوب واحد من اللبن.

كوب واحد من الزيت النباتي.

كوب واحد من السكر الخشن.

4 ملاعق تكون صغيرة من مسحوق البكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

5 ملاعق تكون كبيرة من النشادر.

4 أكواب من الطحين الأبيض.

البسكويت الهش

علينا في البداية أن نقوم بوضع البيض كله في إناء فارغ، ثم نقوم بضربه بواسطة المضرب الكهربائي، وهنا علينا أن نقوم بإضافة السكر، ثم نقوم بإضافة كل من الزيت وكذلك الفانيلا، مع الضرب مرة أخرى.

نقوم بإحضار وعاء آخر فارغ، نضع به كمية الحليب التي لدينا، ثم نضيف له النشادر، وهنا علينا أن نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى يصبحوا نسيج واحد، ثم نقوم بوضعهم على الخليط الأول.

يجب أن نضيف لهذا الخليط ما لدينا من طحين، ولكن بشكل تدريجي، فيجب أن نحصل على عجين لا يلتصق، وهنا لابد من أن نترك العيد لكي يرتاح.

بعد أن يرتاح العجين، نصوم بتقطيعه على شكل أصابع، ونقوم بوضعها في صينية، ثم نقوم بوضعها في الفرن، ولكن لا بد أن تدهن الصينية بالزيت، وبعد أن يأخذ البسكويت اللون الذهب، وينضج، نقوم بإخراجه من الفرن.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات التي تخص موضوع مقالنا طريقة بسكويت النشادر، ذلك البسكويت الذي يمكن تحضيره دون عناء، وبكل سهولة، وذلك من خلال الطريقة التي قدمناها لكم.