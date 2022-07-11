نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشيليش هم من تانى.. تقشير الثوم بسرعة فائقة وبسهولة بطرق مبتكرة وذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه الكثير من ربات المنزل مشكلة صعوبة تقشير الثوم بسرعة، فدائمًا ما يأخذ الثوم وقت ومجهود عند عملية تقشيره، وذلك بالإضافة إلى الرائحة الغير مستحبة والتي يتركها في اليد عند تقشيره، لكننا سنقوم بحل تلك المشكلة عند عرضنا المفصل لأكثر من طريقة بسيطة وفعالة في تقشير الثوم بسهولة.

تقشير الثوم بسرعة

إليكم أكثر الطرق شيوعًا ونجاحًا في تقشير الثوم بأقصى سرعة، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

طريقة تقشير الثوم بالماء

إن هذه الطريقة عبارة عن استخدام الماء الساخن في تقشير الثوم، فالماء الساخن يسهل علينا إزالة القشرة في غضون دقائق بسيطة، وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام تلك الطريقة:

أولًا نقوم بإزالة جذور الثوم تمامًا عن الثمرة نفسها.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به كمية من الماء الساخن.

ثم نقوم بوضع الثوم المفرط داخل ذلك الوعاء لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق.

وبعد انتهاء الفترة المحددة سنلاحظ أن قشرة الثوم تم إزالتها بكل سهولة.

اسهل طريقة لتقشير الثوم

إن هذه الطريقة ما هي إلا عبارة عن استخدام زجاجة مياه بلاستك فارغة، حتى يسهل علينا رجها، وإليكم الخطوات الخاصة بتلك الطريقة بالشكل الآتي:

أولًا نقوم بتفريط الثوم جيدًا وإزالة جذوره تمامًا.

بعد ذلك نقوم باستخدام وعاء مسطح للضغط على فصوص الثوم.

ثم نقوم بوضع فصوص الثوم داخل الزجاجة البلاستك، ويجب أن نقوم بغلق الزجاجة بإحكام.

بعد ذلك نقوم برج الزجاجة جيدًا لفترة زمنية تقدر بحوالي 20 ثانية.

ثم بعد ذلك بكل سهولة سيتم تقشير الثوم بعد إخراجه من الزجاجة.

تقشير الثوم في الميكرويف

إن هذه الطريقة عبارة عن استخدام الميكرويف، فسخونة الميكرويف تسهل من إزالة قشرة الثوم بسرعة، وإليكم الخطوات الخاصة بتلك الطريقة بالشكل الآتي:

في البداية تقوم بإزالة جذور الثوم، ويتم تفريط الثوم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع داخل الميكرويف لمدة تقدر بحوالي 20 ثانية.

ثم نقوم بتركه يبرد لمدة دقيقة، وبعدها الضغط عليه سيتم إزالة القشرة بكل سهولة.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة تقشير الثوم الأكثر إزعاجًا لدى فئة كبيرة من ربات المنزل، وذلك بعد عرضنا التفصيلي لأكثر من طريقة سهلة في تقشير الثوم بسرعة، فهذه الطرق قد وفرت الكثير من المجهود الذي كان يتم بذله من قبل ذلك.