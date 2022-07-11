نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بسبوسة بالقشطة سهلة ولذيذة مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة بسبوسة بالقشطة، هناك العديد من أنواع الحلويات التي تتواجد حول العالم، والتي يفضلها الكثير منا، فالكثير من الأشخاص يتناولون جميع الحلويات ويحبونها بشكل كبير، سواء كانت حلويات شرقية أو حلويات غربية، ومن بين هذه الأنواع العديدة للحلويات، حلوى البسبوسة بالقشدة، تلك الحلوى التي لا يختلف عليها أحد، فلا نجد من يرفض أن يتناول تلك البسبوسة أبدًا، ومن هنا ظهرت الحاجة لمعرفة طريقة تحضيرها.

طريقة بسبوسة بالقشطة

فالكثير من ربات المنازل نجدهم يبحثون عن أفضل الطرق التي يمكنهم من خلالها القيام بتحضير البسبوسة بالقشدة، والتي تعتبر من الحلويات الأساسية التي تقدم للعائلة بشكل دائم.

تلك الحلوى التي يكثر تحضيرها وتقديمها في المحافل وكذلك المناسبات، وخاصة شهر رمضان الكريم، حيث أن جميع المسلمين في هذا الشهر يتجهون نحو تناول الحلويات.

وذلك بهدف أن هذه الحلويات تعطيهم الطاقة والحيوية خلال فترة الصيام، فتجعلهم قادرين على استكمال ساعات الصيام، فنجدهم يتناولون تلك البسبوسة في ساعات الفطار بشكل يومي.

ولكي يمكنكم تحضير هذه البسبوسة، عليكم أن تتبعوا فقط تلك الخطوات التي سوف نسردها لكم في السطور المقبلة، فهي طريقة سهلة وبسيطة ويمكن أن نقوم بها بشكل سريع جدًا.

طريقة تحضير بسبوسة بالقشدة

المكونات

2 كوب من سميد البسبوسة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان من العسل الأبيض تكون كبيرة.

كوب واحد من لن الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

قشدة.

فستق ناعم.

مكونات الشربات

كوب واحد ونصف من السكر الأبيض.

كوب واحد ونصف من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة واحدة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

في إناء فارغ نضع السمنة، وكذلك السميد، ثم نقوم بخلطهم بواسطة أطرف الأصابع.

بعد ذلك نقوم بإضافة كل من لبن الزبادي، ثم نضيف العسل وكذلك السكر، وبعد ذلك

بعد ذلك نقوم بإضافة كل من لبن الزبادي، ثم نضيف العسل وكذلك السكر، وبعد ذلك نقوم بإضافة البكينج بودر، ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بإحضار صينية تكون مدهونة بالسمنة، فنقوم بوضع هذا الخليط بها، ثم نقوم بإدخالها للفرن لمدة لا تتعدى النصف ساعة.

بعد ذلك سوف نلاحظ أن لونها أصبح ذهبي، فنقوم بإخراجها من الفرن، ثم نقوم بوضع الشربات عليها مباشرة، مع تزينها ببشر الفستق.

هنا نكون قد انتهينا من مقالنا، ونكون قدمنا لكم أفضل المعلومات التي تخص موضوع مقالنا طريقة بسبوسة بالقشطة، فمن خلال الطريقة التي قدمنها يمكنكم الحصول على أفضل بسبوسة بالقشدة.