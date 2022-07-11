“الطعم يجنن والخلطة حكاية” ابهري ضيوفك في العيد بلحم الضأن المشوي في الفرن

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عمر شويل - جدة لحم الضأن غنى بالدهون الصحية التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من الاصابة بأمراض القلب وفقر الدم، وفى عيد الاضحى ابهري سيدتي ضيوفك بهذه الطريقة الرائعة لعمل لحم الضأن اليكى الخطوات. طريقة عمل ريش لحم الضأن مع الخضروات المشوية: مكونات الوصفة: – اثنان كيلو ريش لحم الضأن.

ثلاث حبات فلفل رومي احمر.

ثلاث حبات فلفل رومي اصفر.

ثلاث حبات فلفل رومي اخضر.

ثلاث حبات بصل متوسط الحجم.

ثلاث حبات كوسه.

ثلاث حبات باذنجان. تتبيله الريش والخضروات: – زيت.

ثوم مفروم.

عصير ليمونه.

فلفل اسود وملح.

روز ماري، زعتر فريش.

كمون مطحون، شطه.

مستردة. طريقة تحضير الوصفة: – نحضر وعاء كبير ونضع به الزيت والثوم والليمونة وروز ماري والزعتر والكمون والشطة والمستردة ونقلبهم جيدا ثم نقسمهم الى نصفين نصف نضع به ريش لحم الضأن ونتركها تتشرب التتبيله والنصف الاخر سنضع فيه الخضروات.

على الجانب الاخر نقوم بتقطيع الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر شرائح عريضة والكوسه والباذنجان على شكل دوائر ونقوم بتقطيع البصل على أربع ونخلطهم جميعا في التتبيلة ونقلبهم جيدا ثم نشويهم على الجريل وإذا لم يتواجد الجريل نضعهم في صينية مدهونة زيت ونضعهم في الفرن لمدة عشر دقائق على حرارة 170الى ان يتحول لونها الى اللون الذهبي.

نحضر جريل ونضعها عليه حتى تأخذ لون الشوى من الخارج ثم نضعه في صينيه مدهونة سمن ونضعها في الفرن لمدة ثلاثون دقيقه على درجة حرارة 180 حتى تنضج من الداخل.

لعمل صوص لحم الضأن سنأخذ الباقي من تتبيله لحم الضأن والخضروات ونضعه على النار ونضع قليل من النشا ونقلب حتى يكون القوام سميك قليلا.

نحضر طبق التقديم ونضع به الخضروات المشوية ثم نضع ريش لحم الضأن على شكل هرمي ونقوم بوضع الصوص عليه وبالهنا والشفا. نصائح التعامل مع لحم الضأن: يجب طهى لحم الضأن في خلال ثلاث الى خمس ايام من شرائه إذا وضع بالثلاجة.

يمكن تخزين لحم الضأن في الفريزر لمدة اثنا عشر شهر.

يفضل شواء لحم الضأن بدلا من القلي.

تقطيع لحم الضأن الى قطع صغيرة حتى يسهل طهيها.

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