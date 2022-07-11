نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فازلين تعالي أقولك هيعمل ايه لبشرتك عند دهنه على البشرة كل يوم هيخليكي قشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم وتعتني جميع الفتيات بالبشرة فمن المعروف أن تظهر على البشرة مشاكل كثيرة ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة الهالات السوداء أو البقع الداكنة أو الرؤوس السوداء وأيضا مشكلة المسام الواسعة والتصبغات والكلف، وكذلك توجد مشكلة التجاعيد أو الخطوط الرفيعة ومشكلة إسمرار الوجه فكل هذه المشاكل مزعجة جدا بالنسبة لجميع الفتيات والسيدات أيضا فيقومون بالبحث عن أفضل الأشياء التي تساعد على علاج كل هذه المشكلات، فقد توجد مشكلة واحدة تؤثر تأثير سلبي على نفسية كل فتاة وهي إسمرار الوجه فالبشرة الداكنة تكون بهذا اللون نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، فالحروق التي تنتج من أشعة الشمس تجعل الفتاة تشعر الإحراج وتلجأ إلى إستعمال الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه وتخفي كل هذه الحروق، فمن المعروف أن هذه الكريمات مفعولها يكون مؤقت بمعني أنه لا يدوم إلا لعدة ساعات فقط وغير ذلك تكون ضارة جدا علي البشرة، لذلك عندما نقوم بالإهتمام بالبشرة وتبييضها من الأفضل أن نلجأ إلى إستخدام خلطة طبيعية. مكونات خلطة الفازلين لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة الفازلين لتفتيح البشرة نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

ثم يتم تجفيف البشرة جيدا ونضع كريم مرطب عليها حتى يكون ملمسها ناعم ويمكننا أن نكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع لكي نحصل على النتيجة المرغوب فيها.

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