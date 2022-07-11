امنحي بشرتك نضارة لا مثيل لها مع سكراب القهوة للبشرة والجسم

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عمر شويل - جدة سكراب القهوة للبشرة تُعتبر القهوة من المكونات الرئيسية التي لا يَخلو أي بيت منها، بالطبع فهي الكوب الذي يَعشقه الجميع سواء أكانوا رجالًا أو نساءً، وبجانب أنها تٌساهم في تَعزيز الصحة العامة للجسم نظرًا لفوائدها العظيمة، وهنا سنَقدم طريقة أخرى للاستفادة من تلك الفوائد وهي سكراب القهوة، أفضل مٌقشر على الإطلاق سواء للبشرة أو للجسم، وهنا سنُقدم أفضل سكراب القهوة بأكثر من طريقة.

سكراب القهوة للبشرة

القهوة مُكون سحري يُساعد في الحصول على أفضل نتيجة في أقصر وقت دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التَجميل، لأنها تَحتوي على مواد غنية جعلت كبار شركات التَجميل يَستخدمونها في أقوى مُنتجات العناية بالبشرة، وقَبل معرفة افضل انواع سكراب القهوة، يَجب معرفة ما هي فوائد مٌقشر القهوة سواء أكان للبشرة أو للجسم:-

فوائد مٌقشر القهوة

يُساعد مٌقشر القهوة في التَخلص التام من خلايا الجلد الميت، والحصول على طبقة جلد جديدة بدون شوائب وبالتالي تَجعل البشرة بملمس ناعم، ولهذا يُعتبر من أفضل المٌقشرات سواء أكانت للبشرة أو للجسم.

يَعمل على تَعزيز الدورة الدموية ويُساهم في تَحسين صحة البشرة عن طريق حصول البشرة على دفعة قوية من الأكسجين، ومجموعة كبيرة من العناصر الأساسية التي تَعمل على تَغذية البشرة لتَجعلها مُتوهجة ونضارة.

القهوة تُعتبر أحد أهم وأقوى المكونات التي تٌساعد في شد البشرة والقضاء على التَرهل والتَجاعيد، بالإضافة إلى الحصول على المظهر الشاب بدون بقع داكنة.

يَعمل على تَوحيد لون البشرة والقضاء على الاسمرار لهذا يُمكن الاعتماد على مٌقشر القهوة كونه أحد المكونات التي تٌساهم في الحصول على بشرة نضرة و صافية وبيضاء كالثلج.

و صافية وبيضاء كالثلج. يُساهم مقشر القهوة في تَأخير ظهور علامات الشيخوخة، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، مع منع ظهور الخطوط الرفيعة والعميقة.

مُقشر القهوة هو أفضل علاج للتخلص من مُشكلة السيلوليت، وأثبتت الدراسات أن نتائجه قوية وسريعة في آنٍ واحد.

طريقة تَحضير سكراب القهوة الأساسي

يُوجد طرق مٌختلفة لتَحضير سكراب القهوة، وتلك هي الطريقة الأساسية التي يُمكن الاستعانة بها للحصول على جميع الفوائد السابقة، ويَتم تَحضيره بتلك الطريقة:-

سَنحتاج إلى (نصف كوب من القهوة المطحونة، نصف كوب من السكر البني، نصف كوب من زيت جوز الهند، ملعقة صغيرة من رائحة الفانيليا، أو أي زيت عطري).

يُخلط كلًا من القهوة والسكر البني جيدًا، ثم يٌضاف له زيت جوز الهند مع المزج المُستمر.

في آخر خطوة يُضاف الزيت العطري أو خُلاصة الفانيليا.

قَبل الاستخدام يَتم تَمرير منشفة ساخنة على المكان المٌراد تَقشيره.

ثم وضع القليل من سكراب القهوة وفركه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق وتَركه 15 دقيقة.

يُشطف بالماء الفاتر ثم يُكرر مرة واحدة كل أسبوع.

فوائد ماسك الكاكاو للبشره

تتوافر به المكونات الأساسية والهامة للجسم والبشرة مثل العديد من الفيتامينات والكالسيوم والحديد والماغنسيوم.

قليلا من يعلم أن نسبة الأملاح المفيدة ومتوفرة بغزارة في الكاكاو ومنها الفلافونيدات التي تساعد على حيوية ونشاط البشرة.

يزيد من نضارة البشرة ويمدها بما تحتاج له من العناصر التي تزيد من جمال ونقاوة البشرة.

يمكن استخدام الكاكاو كمزيل رائع للجلد الميت وبقايا البشرة الخارجية واظهار البشرة الأفضل.

حماية البشرة من لسعات الشمس المؤذية وتم تجربته بالفعل مع كثير من السيدات.

أنواع ماسك الكاكاو لصحة البشرة

معروف منذ قديم الأزل ومنذ اكتشاف الكاكاو فوائده الكثيرة وليست للجسم فقط ولكن للبشرة والشعر لهذا سوف نوضح فوائد ماسك الكاكاو للبشرة وكيفية تطبيقه والاستفادة من فوائده.

يوجد نوعين من ماسك الكاكاو حسب نوع البشرة ولكل منهما مكونات خاصة لصحة البشرة وهما:

ماسك الكاكاو للبشرة الجافة والعادية