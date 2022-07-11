نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة والبهارات السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم وريحة تجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الساندويتشات التى يقبل عليها العديد من الناس الكبار وأيضا الصغار الحواوشي الإسكندراني الذي يتميز بنكهة ورائحة جميلة لا تقاوم، ويتميز أيضا بطعمه الحار، والحواوشى عبارة عن لحمة مفرومة وبصل مفروم وفلفل أخضر وملح وفلفل أسود وبهارات ويمكن أن يتم حشوه فى خبز بلدى أو خبز مصرى أو يمكن عمله فى قرص من العجين الذى يصنع فى المنزل، والحواوشى الإسكندراني مليئ بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم بالصحة لأنه يحتوي على اللحمة التى بها بروتينات والتى تمد الجسم بالطاقة والنشاط والقوة، وتحتوي على البصل الذي يعمل كمضاد حيوي قوى لأنه يقوي جهاز المناعة فيحمى الجسم من الأمراض، ويعالج من نزلات البرد، ويحمي من أى التهابات فى الجسم، ولا ننصح بشراء ساندويتشات الحواوشي من المحلات الخارجية. مكونات الحواوشي الإسكندراني نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ثلاثة ثمرات من البصل المفروم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الفلفل الألوان

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

رشة صغيرة من بهارات اللحمة

رشة صغيرة من الزنجبيل

رشة صغيرة من الزعتر

رشة صغيرة من البابريكا

كمية مناسبة من الخبز طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني أولا نحضر وعاء فارغ ثم نضع فيه اللحمة المفرومة والبصل المفروم والفلفل الأخضر المقطع والفلفل الألوان والفلفل الأحمر الحار وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود المطحون وبهارات اللحمة والزنجبيل والزعتر والبابريكا ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم نتركها فى الثلاجة لمدة ساعتين، وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتحضير الخبز ثم نبدأ بحشو خليط اللحمة المفرومة فى الخبز.

وبعد ذلك نقوم بتحضير صاج مدهونة بقليل من الزيت ثم نرص بها ساندويتشات الحواوشي ثم ندخلها فى الفرن ونتركها حتى النضج ويصبح لون الخبز بني فاتح.

وبعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم ساخن فى طبق التقديم بجانب طبق من البطاطس المحمرة وطبق من المخلل وبألف صحة وهنا.

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