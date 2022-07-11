نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كحت ولا مجهود هتنظفى الكرشة وهتخلي لونها ابيض كالثلج وأنسي الزافرة تماما في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من النساء يعانون من تنظيف الكرشة بسبب الروائح الكريهة والمواد الخضراء التي تكون ملتصقه بها بقوة ويريدون طرق سهله وسريعة لتنظيفها بدون جهد او عناء في هذا المقال سنعرض لكي بعض الطرق السهلة لتنظيف الكرشة سريعا وبدون جهد. طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين: نحضر وعاء به ماء فاتر ونضع فيه الكرشة لمدة خمسة عشر دقيقه ونحضر وعاء اخر نضع به ماء ساخن واثنان قرص من الاسبرين ونقلبهم جيدا ثم نخرج الكرشة من الوعاء الاول ونضعها في الوعاء الثاني لمدة دقيقتان ثم نخرج الكرشة وننظفها من المواد الخضراء عن طريق السكين ونكرر هذه الطريقة الى ان تصبح بيضاء ثم نغسلها بالماء الجاري ثم نضع نصف كوب من الخل لعدة دقائق وبذلك تصبح نظيفة تماما. تنظيف الكرشة بالباكينج باودر: نحضر وعاء ونضع به ماء ساخن ونضيف ثلاث ملاعق من الباكينج باودر ثم نضع الكرشة لمدة خمس دقائق ثم نخرجها ونزيل الطبقة الخضراء بالسكين وإذا لم تزال نعيدها الى الماء الساخن مره اخرى ونكرر التنظيف ثم نضع كوب من الخل ونغسلها بالماء الجاري وبهذه الطريقة تصبح نظيفة. طريقة تنظيف الكرشة بالخل: نقوم بغسل الكرشة تحت الماء الجاري ثم نحضر وعاء كبير ونضعها فيه ثم نضع كمية من الملح حتى تقوم بتغطية الكرشة تماما ونحضر كوب من الخل ونضعه عليهم ونغطى الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ليلة كامله ثم نغسلها مره خرى تحت الماء الجاري وننظفها عن طريق السكين وبعد ذلك نحضر وعاء به ماء مغلي ونضعها فيه لمدة ساعة وبذلك تصبح نظيفة وجاهزة للطهي. تنظيف الكرشة بملح الليمون: نغسل الكرشة تحت الماء الجاري ثم نحضر وعاء ونضع به ماء مغلي ونصف كوب من ملح الليمون حتى تغطى ونتركها لمدة ساعة او حتى تبرد الماء بعد ذلك نقوم بغسلها تحت الماء الجاري ونزيل أي طبقه خضراء عن طريق السكين ستصبح ازالتها أسهل ثم نضعها مره اخرى تحت الماء ونغسلها جيدا لمدة عشر دقائق ثم نتركها في ملح الليمون لمدة ربع ساعة ونغسلها ونفركها بالدقيق والملح لمدة خمس دقاق حتى تزيل أي روائح او شوائب بها ثم نغسلها بالماء جيدا.

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