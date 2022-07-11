نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين بكريم نيفيا المعجزة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم حرير من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل كريم لفرد الشعر هو كريم نيفيا لذلك تستخدمه أغلب الفتيات فكريم نيفيا مع مجموعة من الزيوت والعناصر الطبيعة تعطي الشعر النعومة والفرد، وبالتالي تمنح الفتيات والسيدات الثقة فى النفس عند تمشيط الشعر لأن الشعر الخشن والمجعد يكون مشكلة كبيرة وعائق أمام كل الفتيات حيث يقلل هذا الثقة من أنفسهم ويشعرون بالضيق فدائما تشعر الفتيات والسيدات بالملل من كثرة الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل البروتين والكيراتين لفرد الشعر التى ينفقون فيها الكثير من النقود، ولا تعطي النتيجة المطلوبة لأنها تزيد من تساقط الشعر وتعمل على هيشان وجفاف الشعر، وتزيد من القشرة وتعمل على ظهور الحبوب والحساسية فى فروة الرأس لذلك سوف نقدم إليكي كريم نيفيا مع مجموعة من المواد الطبيعية المكونة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وجل الصبار وزيت اللوز والعسل الأبيض فتحضير هذه الوصفة فى المنزل لا تأخذ الكثير من الوقت أو الجهد، وتتوافر بأسعار بسيطة، ويساعد كريم نيفيا فى علاج خشونة الشعر فيجعله ناعم ومفرود. مكونات فرد الشعر بكريم نيفيا أربعة ملاعق كبيرة الحجم من كريم نيفيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون البابونج

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الزعتر طريقة عمل فرد الشعر بكريم نيفيا فى البداية نقوم بخلط زيت الزيتون وكريم نيفيا ثم نمزجهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من زيت جوز الهند جل الصبار زيت اللوز العسل الأبيض زيت الجوجوبا مطحون البابونج مطحون الزعتر ثم يتم تقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بتوزيع خلطة كريم نيفيا على الشعر مع تمشيطه ونتركه لمدة من ساعة إلى ساعتين.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، ويكرر وضع هذه الوصفة يوم بعد يوم ولمدة شهر حتى نتخلص من الشعر الخشن، ويصبح الشعر مفرود وناعم بإستخدام كريم نيفيا.

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