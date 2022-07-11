أصنعي أقوي كيراتين طبيعي منزلي لفرد شعرك وشعر بنتك وجعله خيوط حرير في ساعتين

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عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من تسريح الشعر الخشن، والذي يكون شكله غير جيد، ولا تستطيع أن تبتكر فيه تسريحات جديدة لذلك تبحث الفتيات علي طريقة لعمل كيراتين طبيعي فى المنزل لفرد الشعر وتنعيمه للذين يعانون من الشعر الخشن والجاف بعيدا عن اللجوء إلى مراكز التجميل التى تكلف مبالغ كبيرة جدا، ومنهم من يقومون بشراء الكيراتين الصناعي الذي يعمل على فرد الشعر لفترة مؤقتة ولكن بعد فترة يعود الشعر إلى ما كان عليه ويصبح خشن ومجعد لذلك سوف نقدم إليكي كيف تصنعين كيراتين طبيعي فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار تناسب جميع الناس، ولا تأخذ وقت أو جهد فى تحضيرها، والتى تتكون من زيت اللوز وزيت إكليل الجبل ودقيق الشوفان وبياض بيضة والعسل الأبيض. مكونات عمل كيراتين فى البيت ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

واحد بياض بيضة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

نصف كوب صغير الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت المرمرية

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون البابونج طريقة عمل كيراتين طبيعي فى البيت أولا لابد من غسيل وتنظيف الشعر بالماء الفاتر ثم تجفيفه بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ونضع به دقيق الشوفان وبياض البيضة والعسل الأبيض ومطحون البابونج ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز وزيت إكليل الجبل والخل الأبيض وزيت المرمرية ويتم مزج جميع المكونات.

وأخيرا نضيف نصف كوب من الماء ثم يتم تقليب جميع كل المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة على الشعر كله وخاصة فى جذور فروة الرأس ونتركها لمدة من ساعة إلى ساعتين.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء، ويكرر وضع الكيراتين ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وبعد هذه المدة سوف نلاحظ نتيجة هائلة بأن الشعر أصبح ناعم بطريقة صحية وآمنه بفضل هذا الكيراتين.

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