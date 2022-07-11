طريقة منزلية سهلة لصبغ الشعر بالحنة في البيت للون ثابت وطبيعي وبدون أضرار

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عمر شويل - جدة تستخدم الكثير من الفتيات والسيدات العديد من الصبغات المتعددة التي تعمل على تلوين الشعر باللون الذي ترغبين به، حيث تباع تلك الصبغات في العديد من المراكز التجميلية ومحلات مستحضرات التجميل حيث تباع تلك الصبغات بسعر غالي بالإضافة إلى ان تلك الصبغات تمثل ضرر كبير وتلف اكبر للشعر مثل حدوث مشكلة شيب الشعر وخشونة الشعر وتقصفه وتساقطه وجميع تلك المشكلات تسبب الإحراج للعديد من الفتيات ويجب علينا بتجنب إستخدام تلك الصبغات وعلينا بإستخدام الصبغات الطبيعية البديلة بالإضافة إلى أن تلك الصبغات من المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية فعالة تسبب حدوث الكثير من المشكلات، ويعتبر اللون البني من افضل الألوان التي ترغب الكثير من السيدات والفتيات بتلوين الشعر بذلك اللون وتعتبر الحنة من المكونات التي تعمل على تلوين الشعر باللون البني السحري. مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ الشعر خمسة ملاعق كبيرة من الحنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الشعر أحضري طبق أو وعاء متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الحنة مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط الزيوت مع الحنة.

بعد تقليب الحنة مع الزيوت التي قومنا بإضافتها، قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض لتثبيت اللون البني السحري على الشعر لفترة طويلة.

بعد إعداد وتحضير تلك الخلطة قومي بتحضير المشط الخشبي وقومي بتمشيط الشعر بالمشط جيدا وعليكي بعمله إلى نصفين.

بعد ذلك أحضري فرشاة وقومي بغمسها في تلك الخلطة وقومي بوضع تلك الوصفة على شعرك وفي وبين بصيلات الشعر حتى الأطراف في النهاية.

بعد وضع تلك الوصفة على شعرك قومي بتركها لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشعرك جيدا بالماء الفاتر ثم قومي بتجفيفه وسوف تحصلين على شعر بني ويظهر بافضل شكل ممكن.

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