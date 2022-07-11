نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الحليب الاقتصادي بمكونات مظبوطة وبخطوات ناجحة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم إليكي طريقة عمل كيك الحليب اللذيذة والشهية بطريقة رائعة سوف يطلبها أطفالك دائما، ومقادير كيك الحليب تتكون من الحليب والدقيق والبيض والسكر والزيت، وسر نجاح الكيك لابد أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة وعدم فتح الفرن أثناء نضج الكيك، ويتم نخل الدقيق الأبيض جيدا، والكيك من الأساسيات التى تقدمها الأمهات لأطفالها فى حفلات أعياد الميلاد بجانب البسبوسة والمياه الغازية والجلاش والتورتة، وكيك الحليب يعشق الأطفال تناوله لأنه يتميز بالطعم الجميل والقوام الإسفنجي فالكيك مفيد جدا للجسم لأنه يحتوي على البروتينات اللازمة لبناء خلايا الجسم، ويحتوي على الكالسيوم والمعادن والفوسفور فكلها مواد مفيدة وضرورية تساعد فى الحفاظ على تقوية الأسنان والعظام والعضلات، وتساعد فى تقوية الذاكرة، وتعمل على ضبط ضغط الدم، ويفضل العديد من الناس تناول كيك الحليب فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب أو كوب الشاي الساخن. مكونات كيك الحليب إثنين ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

أربعة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

نصف كوب صغير الحجم من زيت الذرة أو الزبدة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم الخل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل كيك الحليب نحضر وعاء ثم نضع به البيض والسكر والحليب والفانيليا وعصير الليمون والخل الأبيض ثم نقوم بتشغيل المضرب الكهربائى ويتم الخفق حتى يذوب السكر تمام.

وبعد ذلك نقوم بوضع الزيت ويتم التقليب ثم نضيف الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويتم التقليب بملعقة خشبية برفق وفي إتجاه واحد حتى لا يخرج منه الهواء فيحدث هبوط للكيكة عند النضج.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى النضج وتصبح مرتفعة لمدة ساعة إلا خمس دقائق.

وبعد تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد، وبعد ذلك يتم تقطيع كيك الحليب ثم نقدمها فى طبق التقديم وتقدم بألف صحة وهنا، وبإتباع هذه الطريقة الرائعة سوف تعطى طعم رائع.

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