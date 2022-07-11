نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر نحافة الصينين” أفضل 5 مشروبات تساعدك على حرق الدهون خلال شهر بمكونات منزلية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيادة الوزن مشكلة تؤرق الكثير من الاشخاص ويريدون التخلص من الوزن الزائد بعملية حسابية بسيطة ستحرق جميع دهون الجسم وهي ان تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك عندما يكون الحرق بالجسم عالي يساعد على إنقاص الوزن في هذا المقال سنعرض لكم مشروبات تساعد على حرق سعرات حرارية اعلى مما يستهلكه الجسم وبالتالي ستتخلص من جميع الدهون التي تزعجك. مشروب الليمون والخيار والتفاح لإنقاص الوزن الزائد: نحضر كأس ونضع به الماء ونضيف النعناع وشرائح الخيار وشرائح الليمون ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نقوم بتغطية هذا الخليط ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة، يكرر هذا المشروب يوميا وستحصل على النتيجة المرجوة.

نحضر كأس ونضع به الماء ثم نصف تفاحة مقطعه شرائح ونضيف عود قرفه خشب او قرفة مطحونة إذا لم يتوافر لديك ونقلبهم جيدا ثم نضع ملعقة من العسل ونقلب ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة، يكرر هذا المشروب يوميا الى ان نتخلص من الوزن الزائد. الشاي الاخضر والنعناع والزنجبيل لإنقاص الوزن الزائد: نحضر وعاء به ماء مغلي ونضع بعض من الشاي الاخضر ونتركه بعض من الوقت ثم نحضر كأس ونضع به بعض من مكعبات الثلج وورق النعناع الطازج وملعقة من خل التفاح ثم نضيف عليه الشاي الاخضر المصفى ونقلب جيدا ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعة ويكرر هذا المشروب يوميا.

نحضر كأس ونضع به ماء مغلي ثم نضع ملعقة من الزنجبيل المطحون وملعقة من القرفة المطحونة وعصره نصف ليمونه ونقلب جيدا ونترك هذا المشروب على جنب لمدة ثلاث دقائق ونشربه، ويكرر هذا المشروب يوميا يساعد على إنقاص الوزن بسرعه. الشاي الاسود والقهوة السوداء لإنقاص الوزن: نحضر وعاء على النار ونضع به ماء وننتظر الى ان يغلى ونحضر كاس نضع فيه شاي اسود بدون سكر وننزل عليه بالماء المغلي ونشرب هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاث شهور سيساعد على حرق الدهون، حيث وجدت دراسات اثبتت تغيير ملحوظ في إنقاص الوزن عند الاشخاص الذين انتظموا على هذا المشروب لمدة اثنا عشر اسبوع.

نحضر وعاء ونضع به الماء والقهوة بدون سكر ونقوم بتحضيره على النار وقبل الغليان نقوم بصبه في كأس ونتناول هذا المشروب يوميا، اثبتت الدراسات على ان القهوة تساعد بنسبه كبيره على حرق دهون الجسم.

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