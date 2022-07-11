طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت بالتتبيلة السرية بطعم ومذاق لذيذ

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عمر شويل - جدة تصاب الكثير من الناس بالعديد من الامراض ومن اشهر تلك الامراض هي امراض النقص في البروتينات التي توجد في الجسم وغيرها من الأمراض المختلفة التي ينتج عنها العديد من المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة وعلينا بتعويض نقص البروتين عن طريق تناول المأكولات الغنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات وتعتبر المأكولات التي تعمل على تغذية الجسم هي مأكولات اللحوم والفراخ ونلاحظ الكثير من الناس لايقبلون على تناول اللحوم ويقبلون على تناولها بالعديد من الأشكال المختلفة مثل الكفتة او الصواني المختلفة، وتعد الكفتة من أفضل المأكولات التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات ونلاحظ إقبال الكثير من الناس بشراء الكفتة من الحاتي لأنهم يعتقدون أن تلك الكفتة تباع بطعم لذيذ ورائحة نفاذة ولكن من المحتمل ان نصاب بالعديد من الامراض المختلفة عند تناول تلك الكفتة. مكونات عمل وصفة كفتة الحاتي كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. طريقة عمل وصفة كفتة الحاتي أحضري الكبة الكهربائية وضعي به كيلو واحد من اللحمة المقطعة إلى قطع صغيرة وضهي بها ثلاث حبات من البصل مع ثلاث حبات من الفلفل الأحضر وخمسة ملاعق كبيرة من البقسماط وقومي بخلط وخفق تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد خلط المكونات جيدا ببعضها قومي بتفريغ مكونات الكبة في وعاء كبير وضيفي نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود وبهارات اللحمة وربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة وربع ملعقة واحدة من الزنجبيل وقومي بخلط تلك البهارات مع عجينة اللحمة حتى تتداخل ببعضها وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وأتركي عجينة اللحمة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك عليكي بتشكيلها على شكل أصابع وأحضري صينية وقومي برص أصابع الكفتة بها وقومي يإدخالها الفرن واتركيها حتى تنضج ثم قومي بإخراجها وعليكي بتناولها بألذ وبطعم افضل من الحاتي.

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