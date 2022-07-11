نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسرارها وتكاتها أعملي البسبوسة المرملة على أصولها بطعم لذيذ وطري جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الحلويات المرملة والتى يقبل عليها جميع الناس هي البسبوسة التى لها مذاق مختلف وجميل والبعض من الناس يفضلون تناول البسبوسة فى جبة الإفطار مع كوب الحليب أو كوب الكاكاو أو كوب الشاي، وتشتهر البسبوسة فى المناسبات والحفلات وخاصة فى أعياد الميلاد بجانب الكيك والجاتوة والتورتة، فلا ننصح بشراء البسبوسة من المحلات الخارجية لأن لها طعم غير جيد وغير مقبول وتكلف الكثير من الأموال، ولا نضمن نظافتها ولا نضمن جودة مكوناتها، والبسبوسة تتكون من دقيق السميد والزبادي والبيكنج بودر وجوز الهند، لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل البسبوسة المرملة لكي تقدميها إلى ضيوفك بطعم ونكهة لذيذة لا تقاوم. َمكونات عمل البسبوسة المرملة الشهية إثنين كوب كبير الحجم من دقيق السميد

كوب واحد كبير كبير الحجم من جوز الهند

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة البلدي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ذرة من الملح

مكونات الشربات المقطر

إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

نصف عصير ليمونة طريقة عمل البسبوسة المرملة فى البداية نصنع الشربات بتحضير إناء نضع به السكر والماء وعصير الليمون ثم نرفعه على نار متوسطة ثم نتركه لمدة عشر دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع فيه دقيق السميد وجوز الهند والزبدة والملح ثم نمزج هذه المكونات جيدا.

ثم نضيف الزبادي والبيكنج بودر إلى الخليط السابق ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نضيف الزبادي والبيكنج بودر إلى الخليط السابق ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس. ثم نحضر صينية البسبوسة وندهنها بقليل من الزبدة ثم نسكب فيها خليط البسبوسة ثم ندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى يصبح لونها بنى فاتح.

وبعد ذلك نخرجها من الفرن ثم نقوم مباشرة برش الشربات المقطر البارد عليها مع رش جوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة ونتركها لكى تبرد.

ثم نقطعها فى طبق التقديم وتقدم بألف هنا.

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