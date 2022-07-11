نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة لبان الدكر السحرية تخلصي من تجاعيد البشرة والترهلات بدون عودة لبشرة أصغر سناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب التجاعيد الإحراج للكثير من الفتيات والسيدات رغم صغر السن حيث تعمل تلك التجاعيد على جعل الفتيات والسيدات يظهرون بشكل غير مقبول وغير لائق وجعلتهم تلك المشكلة يبحثون هؤلاء الفتيات الذين يعانون من مشكلة التجاعيد على البحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من التجاعيد نهائيا، ونلاحظ البعض من الناس يقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الأجهزة التي تعمل على شد البشرة ولكن تعتبر تلك الأجهزة من العلاجات المؤقتة التي تعمل على شد البشرة بشكل مؤقت وبعد مرور وقت من عمل تلك الأجهزة سوف تعود هذه التجاعيد مرة اخرى وبكميات كبيرة حيث تعتبر كل هذه الإستخدامات غير صالحة وتعتبر الوصفات الطبيعية من افضل الوصفات التي يمكننا إستخدامها لحل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن وبدون تكلفة وتتمكن تلك الوصفة من عدم عودة التجاعيد نهائيا على الوجه، ومن الوصفات التي تعمل على التخلص من التجاعيد نهائيا هي وصفة لبان الدكر او النشا والفازلين الطبي. مكونات عمل وصفة لشد التجاعيد من الوجه ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

كوب واحد صغير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لشد التجاعيد من على الوجه أحضري إناء وضعي به كوب واحد من الماء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر وضعيها على النار واتركيه حتى يغلي.

بعد غليان لبان الدكر مع الماء قومي برفع الإناء من على النار وقومي بتصفية لبان الدكر من الماء وقومي بهرس لبان الدكر في طبق صغير وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح قوام كريمي متجانس.

عند تخصير تلك الوصفة عليكي بالتوجه إلى غسل بشرتك بالماء جيدا حتى تصبح بشرة نظيفة.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك وأتركيها حتى تجف وعند جفافها قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر وكرري إستخدام الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال سوف تحصلين على بشرة مشدودة.

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