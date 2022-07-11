نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه ربع ساعة فقط وتمتعي ببشرة بيضاء كالثلج بدون بقع داكنة لبشرة مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تبييض البشرة من أهم الأشياء التي تفضل الفتيات الأعتناء بها ويقومون بشراء منتجات لتبييض البشرة من المحلات فهذه المنتجات تحتوي علي مواد كيميائيه والتي تعمل علي إضرار البشرةوتلفها وتباع العديد من المنتجات بأغلي الأسعار مثل كريمات الجيليسولين وغيرهامن الكريمات الأخري وهناك منتجات طبيعية لتبييض البشرة مثل الشاي والزبادي والنشا والترمس المطحون والكركم وغيرها من المنتجات الطبيعيةمن أقوي الوصفات لشد وتبييض البشرة وصفة البيض والنشاهذه الوصفة مفيدة جدآ لتبييض البشرة وشدها حيث أن البشرة البيضاء تجعل الفتاة تطل بإطلالةجميلة ورائعة ونجد البعض من الفتات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة ويقومون بإستخدام الكريمات التي قمنا بذكرها ولكن ننصح الفتيات بتجنب إستخدام تلك الكريمات وعليهم بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تبييض البشرة خلال ربع ساعة مثل وصفة النشا والبيض حيث بإمكاننا إستخدام تلك الوصفة مرتين في كل إسبوع حتي نحصل علي نتيجة دائمة وثابتة. مكونات عمل وصفة لتبييض البشرة خلال ربع ساعة ملعقتان كبيرتان من النشا.

حبتان إثنان من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة لتبييض البشرة خلال ربع ساعة قومي أولا بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك حتي تصبح البشرة نظيفة ثم قومي بتحضير تلك الوصفة.

أحضري طبق صغير وضعي فيه ملعقتان كبيرتان من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وأخلطي تلك المكونين جيدا ببعضهما.

بعد تقليب النشا وزيت جوز الهند جيدا مع بعضهما نقوم بإضافة حبتان إثنان من البيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وأخفقي المكونات جيدا مع بعضهما.

بعد الخفق الجيد قومي بوضع تلك الوصفة علي بشرتك وفي جميع أجزاء الوجه.

اتركي تلك الوصفة علي بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة حتي تجف.

بعد مرور ربع ساعة من وضع تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتي تتخلصين من أثار تلك الخلطة.

عند غسل بشرتك بالماء البارد سوف تحصلين وتلاخظين البشرة البيضاء المشرقة التي تجعلكي تظهرين بمنظر جذاب ورائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه ربع ساعة فقط وتمتعي ببشرة بيضاء كالثلج بدون بقع داكنة لبشرة مثل ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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