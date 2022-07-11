كيك الطاسة بدون لبن ولا زيت سهل وسريع والطعم رهيب

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عمر شويل - جدة كيك الطاسة من أسهل أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة بدون لبن ولا زيت، وهو نوع سهل وبسيط من الكيك لا يأخذ وقت ولا جهد في تحضيره، وتحرص كثير من الأمهات على عمل الكيك في المنزل بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة فالكيك من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سريعة لعمل كيك الطاسة بدون لبن ولا زيت. مكونات كيك الطاسة يمكنك تحضير كيك الطاسة بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، وهى كما يلي: كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

3 بيضات بحرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الخل + رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للحشو 150جرام شوكولاتة بيضاء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزيت. للتغليف 250 جرام شوكولاتة غامقة.

2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير

خطوات طريقة تحضير كيكة الطاسة سهلة وسريعة، وهى كالتالي: أولاً نحضر خليط الكيك : في الخلاط ضعي ثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة الملح ونصف كوب من السكر واخفقي حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح اللون. ثم أضيفي كوب من الدقيق وملعقتين ونصف من الكاكاو وملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وقلبي بالملعقة أولاً ثم اخفقي بالخلاط لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات. ضعي خليط الكيك في زجاجة كاتشب فارغة أو زجاجة عادية بها فتحة صغيرة في الغطاء حتى نشكل قطع الكيك ويمكنك استخدام الملعقة لتشكيل الكيك. طريقة تسوية كيك الطاسة

قومي بوضع طاسة تيفال لها قاعدة سميكة على نار منخفضة حتى لا يحترق الكيك وادهني الطاسة بمنديل مبلل بقليل من الزيت. ثم اضغطي على الزجاجة حتى تخرج كمية من خليط الكيك على شكل دوائر متساوية في الحجم مع ترك مسافة حتى لا تلتصق قطع الكيك ببعضها. ثم غطي قطع الكيك لمدة دقيقة واحدة حتى تتماسك ويسهل قلبها على الجانب الثاني اتركيها ل 30 ثانية ثم أخرجيها من الطاسة. ضعي قطع الكيك بعيداً عن بعض حتى لا تلتصق ثم غطيها حتى لا تجف تم أكملي باقي الخليط بنفس الطريقة. ضعي 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء مع ملعقتين من الحليب وملعقة كبيرة من الزيت على حمام ماء ساخن أو في الميكروويف لثواني حثى تذوب الشوكولاتة. نضع قليل من الشوكولاتة البيضاء المذابة ونلصق كل قطعتين كيك مع بعض. نغلف قطع الكيك بالشوكولاتة الغامقة المذابة على حمام ماء ساخن مع ملعقتين من الزيت ثم توضع في صينية بها ورق زبدة. ويمكن تزيين قطع الكيك بقليل من الشوكولاتة البيضاء المبشورة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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