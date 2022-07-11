نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الحلبة المعجزة لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد من اول استعمال هتصغري سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض الفتيات التى تعاني من اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة بها تبحث عن طرق التخلص من هذه المشكلة، ويحدث اسمرار البشرة بسبب استخدام مستحضرات التجميل وهى من العوامل الضارة التى تضر البشرة لاحتواء هذه المستحضرات على مواد ضارة بالجلد، لذلك يبحث البعض عن وصفات باستخدام الحلبة لتفتيح وشد البشرة لأنها تحتوى على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح وشد البشرة والجلد والتخلص من التجاعيد، فإليكم بعض الخلطات الطبيعية بواسطة عشبة الحلبة لتفتيح البشرة. خلطة الحلبة لتفتيح وشد البشرة نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقتين من الحلبة المطحونة ناعما وعليها عصير نصف ليمونة ونضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

نقوم بمزج المكونات مع بعضها حتى الحصول على قوام مناسب.

نفرد الماسك على بشرة نظيفة ونتركه على على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يتم إزالته بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. الحلبة وزيت اللوز لشد الوجه وتبييضه نقوم بمزج ملعقة كبيرة من الحلبة وعليها ملعقتين من زيت اللوز المر ثم يضاف إليهم ملعقتين من زيت الورد.

يضاف اليهم ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين ويضاف إليهم ملعقة من شمع العسل وعليهم عصير ليمونة.

نقوم بمزج المكونات في بولة متوسطة وتوضع هذه الخلطة على بشرة نقية لمدة ١٥ دقيقة ويتم شطفها بالماء.

يستخدم هذا الخليط يومياً للتفتيح. وصفة الحلبة والعسل لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد في وعاء نقوم بوضع كوب من بذور الحلبة وعليه كمية مناسبة من الماء ويرفع على النار ويترك حتى الغليان ثم يترك ليلة كاملة.

في الصباح نقوم بتصفية الحلبة ونحتفظ بالماء ونقوم بطحن بذور الحلبة في المطحنة الكهربائية وتوضع في بولة وعليها ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نضيف عليهم ملعقة من الكركم وملعقة من العسل الابيض.

نمزج المكونات جيداً يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء البارد. الحلبة والزبادي للوجه نقوم بتحضير كوب من بذور الحلبة وتنقع لمدة ليلة كاملة في ماء مغلي.

بعد ذلك تصفي وناخذ بذور الحلبة ويتم طحنها ونضعها في وعاء وعليه ملعقة من الزبادي وملعقة من السكر ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر. الحلبة والنشا لتفتيح البشرة وشدها نمزج 2 ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من النشا وأيضا ملعقة من الحليب البودرة وماء الورد ونعجن جيدا.

ثم نضيف قطرات من زيت اللوز ويوزع الخليط على الوجه والرقبة ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد.

هذه الوصفة توحد لون البشرة وتجعلها بيضاء مثل الثلج وتمنحها النضارة والإشراقة اللازمة.

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