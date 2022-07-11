نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك دقيق الشوفان لتفتيح البشرة بسرعة البرق والقضاء على التجاعيد لتحصلي على بشرة ناصعة البياض دون آثار جانبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك دقيق الشوفان لتفتيح البشرة، يعد ماسك دقيق الشوفان لتفتيح البشرة واحدة من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة بفاعلية وآمن، ويعد ماسك دقيق الشوفان واحدا من أرخص الماسكات المفيدة للبشرة حيث أن مكوناته متوافرة في المنزل ورخيصة الثمن، ودائما ما تبحث المرأة عن ماسكات لتفتيح البشرة من مكونات طبيعية لا تشكل أي ضرر على البشرة وبمكونات سعرها في متناول الجميع، ولذا سنقدم لكم أقوى ماسك لتفتيح البشرة لتحصلي على وجه منير كالقمر في أسرع وقت والنتيجة ستبهرك من أول مرة.

ماسك دقيق الشوفان لتفتيح البشرة

والآن نقدم لكم مكونات ماسك دقيق الشوفان لتفتيح البشرة الذي يعمل على تبيض البشرة بفعالية وأمن دون الحاجة لاستخدام وشراء كريمات التجميل غالية الثمن من الصيدليات، ولعمل ماسك تفتيح البشرة تحتاجي فقط إلى تلك المكونات:

3 ملعقة كبيرة دقيق الشوفان.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير ماسك دقيق الشوفان

في وعاء عميق، ضعي دقيق الشوفان ثم اضيفي إليه بياض البيض وقلبيهم جيدا.

قومي باضافة العسل على خليط البيض وقلبيهم جيدا.

قومي بتنظيف الوجه وغسله بالماء الدافئ، ثم قومي بتوزيع طبقة متساوية من الماسك عليه.

يعد مرور ثلث ساعة قومي بفرك الماسك، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك الزبادي والموز لتفتيح البشرة

كما يوجد الكثير من الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وتوحيد لونها، مثل ماسك الزبادي والموز، حيث أن عليك هرس ثمرة من الموز وإضافة ملعقة كبيرة من الزبادي مع التقليب، ثم قومي بفرد الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة والزبادي لتفتيح البشرة

كما تعمل الخميرة على تفتيح البشرة وترطيبها، وتحديدا الخميرة البيرة، حيث أن كل ما عليك خلط قطعة من الخميرة البيرة مع ملعقة صغيرة من الزبادي حتى تذوب الخميرة تماما، ثم يضاف ا ملعقة صغيرة من عسل النحل مع التقليب، ثم قومي بفرد الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ومع التكرار ستبهرك النتيجة.