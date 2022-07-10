نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي من الحاتي.. طريقة عمل الكفتة المشوية بكل اسرارها وتكاتها والسر في ملعقة واحدة وانسي أنها تفك أو تكش في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطباق المشويات من أفضل الأطباق التى يعشقها الكثير، حيث يقبلون على تناولها بشكل كثير مثل اللحم المشوى والفراخ والكفتة، ولكن تعتبر الكفتة الأكثر طلباً بين أفراد الأسرة، فهي خفيفة المذاق ولذيذة ويمكن تناولها بجانب الأرز أو الخبز، كما يمكن للأطفال تناولها لأنها تكون لحوم مفرومة ولا ضرر منها، حيث تعتبر المشويات مناسبة لجميع الأعمار، لأنها خالية من الدهون الضارة ومناسبة لمرضي القلب، ولكن تختلف الكفتة المشوية في المطاعم عن المنزل، حيث يلاحظ الجميع أن طعم الكفتة المشوية في المطاعم لذيذة وشهية، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل الكفتة المشوية.

طريقة عمل الكفتة المشوية

يذهب الكثير من العائلات إلى مطاعم المشويات لتناول أطباق الكفتة الشهية، حيث تتميز بالطعم والرائحة المميزة، لذلك يطلب الأبناء من الأمهات تحضير كفتة مثل المطاعم، لذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضير الكفتة المشوية بنفس طعم المطاعم، ويمكنك تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بهارات لحم.

ملح وفلفل أسود.

فلفل ألوان مفروم.

حبة من البصل مفروم ومصفى من الماء.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من البقسماط.

بقدونس مفروم.

ملعقة بيكنج بودر

طريقة تحضير الكفتة المشوية بكل اسرارها

يمكنك سيدتي أن تبهري أفراد أسرتك من خلال تحضير الكفتة المشوية اللذيذة بنفس طعم ومذاق الكفتة الجاهزة من المطاعم، فهي بسيطة وسريعة التحضير وذات طعم مميز، كما أن تحضيرها في المنزل يكون أفضل بكثير من شرائها من المحلات، لأنها تكون غير مضمونة، ويمكن تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.