نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة لتسوية اللحمة بدون حلة ضغط مهما كانت كبيرة وبمكون واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تواجه الكثير من السيدات صعوبة عند تسوية اللحمة فعندما تقوم المرأة بشراء اللحمة فهي تخشي من أنها تستغرق وقتا طويلا لتسويتها، وكل أنواع اللحمة تأخذ وقت كثير على النار سواء اللحمة البقري أو الجاموسي أو اللحمة الضاني ولكن قد تعتقد بعض النساء أن قطع اللحمة الكبيرة هي التي يصعب تسويتها بطريقة سريعة، ولكن يكون هذا الإعتقاد خاطئ لأن أحيانا توجد أنواع من اللحمة البلدى عندما نقوم بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة فإنها أيضا تستغرق نفس المدة، وتوجد بعض النصائح التى يمكننا أن نلتزم بها حتى يتم تسوية اللحمة بسرعة وهي لا نقوم بوضع الملح عند سلق اللحمة مباشرة فينصح بإضافة الملح بعد ما يتم ترك اللحمة على النار لمدة ساعة تقريبا، وكذلك من الأفضل أن نقوم بتقطيع اللحمة على شكل مكعبات متوسطة وينصح بعدم تقطيعها بالحجم الكبير ولكن في هذا المقال فقد نقدم إليكي سيدتي أسرع طريقة لتسوية اللحمة يدون أن تأخذ وقت طويل، وهذه الطريقة تتمثل بإستخدام ملعقة واحدة فقط فمن خلال هذه الملعقة يمكننا أن نحصل على النتيجة المطلوبة والطريقة هي أن نضع ملعقة واحدة من السكر حيث أن السكر يساعد على تسويتها بشكل سريع جدا ويمكن أن نضعه في أي نوع من أنواع اللحمة. اسرع طريقة لتسوية اللحمة بدون حلة ضغط مكونات أسرع طريقة لتسوية اللحمة: طريقة سريعة لتسوية اللحمة كيلو واحد من اللحمة البلدى.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث فصوص من الحبهان.

أربع ورقات من الورق اللورا.

بصلة واحدة صغيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة تحضير اسرع طريقة لتسوية اللحمة : تسوية اللحمة في اسرع وقت قومي بإحضار وعاء عميق ويفضل أن يكون غير لاصق ونضعه على النار ويتم تقطيع اللحمة على شكل مكعبات متوسطة الحجم. وعند تسخين الوعاء جيدا نضع مكعبات اللحمة ونتركها حوالي خمس دقائق ثم نرفع الوعاء ونقوم بغسل اللحمة. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الزيت وعند تسخينه نضع اللحمة وورق اللورا والحبهان ويتم تقليبهم مع بعض لتغيير لون اللحمة. وبعد ذلك يتم إضافة الطماطم والبصل بدون أن يتم تقطيعهم ثم نضع كمية مناسبة من الماء المغلي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر. ويتم تغطية الوعاء وقومي بترك اللحمة على النار لمدة ساعة تقريبا وقبل تسوية اللحمة يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح ورشة من الفلفل الأسود ثم نتركها قليلا حتى يتم تسويتها بطريقة جيدة.

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