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عمر شويل - جدة أقوي كريم طبيعي لتبييض اليدين والقدمين وإزالة الخشونة لبشرة ناعمة جداً، ينتج عن التعرض بشكل مستمر ودائم لأشعة الشمس والعوامل الخارجية اسمرار وتغير في لون الجلد وتحديداً اليدين والقدمين، لأنها أكثر مناطق معرضة للشمس، واسمرار اليدين أو وجود تصبغات واضحة بها مظهر غير مفضل للجميع، ولهذا يبحثون عن طرق للتخلص من البقع والتصبغات مضمونة وغير ضارة على البشرة، ويمكن الحصول على هذه الطرق بمكونات موجودة بالفعل في المنزل طبيعية ومضمونة، توضع على بعضها وتستخدم ككريم على المنطقة المراد تفتيحها.

أقوي كريم طبيعي لتبييض اليدين والقدمين ويمنحك تنعيم من أول استعمال

تبحث المرأة عن الجمال الطبيعي والخالي من أي عيوب ولكن تتأثر بشرة اليدين والقدمين بالعديد من العوامل التي تؤدي لاسمرارها.

ولذلك تلجأ لاستخدام كريمات التفتيح الكيميائية للتخلص من تلك المشكلة إلا أنه حل مؤقت ولا يقضي عليها بشكل نهائي.

ولهذا سوف أقدم لكم أقوي كريم طبيعي لتبييض اليدين والقدمين ويجعل بشرتها مثل الأطفال.

كريم طبيعي من السكر وزيت الزيتون لتبييض اليدين والقدمين



يساعد السكر وزيت الزيتون علي تقشير البشرة من الجلد الميت ويقوم بتفتيح لون الجلد بشكل سريع من أول مرة.

المكونات

ملعقة سكر كبير.

نصف حبة ليمون.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع ملعقة سكر في وعاء ثم ملعقة زيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيداً وبسرعة حتى يذوب السكر. ثم نعصر نصف الليمونه في وعاء جانبي ونضع العصير على الخليط السابق. في النهاية نضع الخليط على اليدين والقدمين ونقلب باستمرار لمدة خمس دقائق، ثم نغسل مكان الخليط ونرطبه.

كريم جل صبار الألوفيرا وزيت اللوز لتبييض وتنعيم اليدين والقدمين



سبب وجود جل الصبار وزيت اللوز في كثير من منتجات التفتيح والعناية بالبشرة أنهما مكونان لديهم قدرة كبيرة على تبييض البشرة وتفتيحها كثيراً،

ويتم استخدام خليط جل الصبار وزيت اللوز كما يلي:

المكونات

مقدار مناسب زيت لوز.

كمية مناسب من جل الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط زيت اللوز مع جل الصبار في وعاء بلاستيك عميق جيداً حتى تختلط المكونات. ثم نطبق الخليط على اليدين والقدمين جيداً، ثم نترك الخليط لمدة ساعة إلا تلت ونتركه لمدة ليلة كاملة للحصول على أفضل النتائج. يفضل تكرار هذه الخلطة كل يوم للحصول على النتيجة المرضية.

كريم الخيار والليمون لتبييض اليدين والقدمين



يوجد في الليمون كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يعد فيتامين فعال كثيراً في تبييض وتفتيح لون البشرة،

ويتم استخدامه في هذه الخلطة لتبييض اليدين والقدمين كما يلي:

المكونات

مقدار مناسب من عصير الليمون.

كمية متساوية من عصير الخيار.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء مناسب ونضيف له كمية متساوية من: عصير الليمون، عصير الخيار ونخلطهم جيداً لعدة دقائق حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على اليدين والقدمين لمدة تلت ساعة. بعد مرور الوقت نغسل مكان الخليط جيداً بماء بارد.

كريم الزبادي والكركم لتبييض اليدين والقدمين

يعد هذا الكريم فعال لاحتوائه علي الزبادي وهو من المكونات التي تساعد في تفتيح البشرة وتنعيمها لتوافر حمض اللاكتيك به.

كما يقوم الكركم بإزالة التصبغات والبقع الداكنة ويمنحك تبييض فوري.

مكونات الكريم

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكركم.

عصير نصف ليمونه.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام