بملعقة شبه ونشا أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين

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عمر شويل - جدة بملعقة شبه ونشا اعملي اقوى مزيل عرق طبيعي ومفتح فوري الإبطين، الأمر الوحيد الذي يضع جميع الأشخاص في موقف محرج أمام الناس هو رائحة العرق المزعجة، واستنشاق الرائحة المنبعثة منك طوال الوقت، مما يجعل الشخص غير راضي عن رائحته، مع العلم أننا نقوم بشراء الكثير من المعطرات للجسم، أو مزيلات العرق المختلفة إلا أنها لا تعمل على القضاء على الروائح الكريهة، علاوة على ذلك إلا أنها تعمل على اسمرار منطقة تحت الإبط، وأصبحنا نعاني من مشكلتين هما رائحة العرق والإسمرار ونريد علاج هذه المشاكل، ونحن من موقعنا هذا نقول لكل الذين يعانون من هذه المشاكل لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم مزيل عرق طبيعي بمكون الشبة والنشا، مع العلم أنه يعمل على تفتيح تحت الإبط أيضا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي التفاصيل، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات مزيل العرق الطبيعي باستخدام النشا والشبة
الأماكن الحساسة الموجودة في الجسم، لابد من عدم استخدام المزيلات التي تحتوي على مواد صناعية لأنها تؤثر بالسلب عليهم، وبدلا من علاج مشكلة معينة تظهر لنا مشاكل أخرى، فيجب الحذر عن استخدام أي مواد في المناطق الحساسة مثل تحت الإبط وغيرها من الأماكن الأخرى، حيث أننا سوف نقدم لكم مكونات طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية تضر البشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد في التخلص من الإسمرار في أسرع وقت ممكن، والآن نعرض لحضرتكم المكونات:
- ثلاث ملاعق من النشا.
- ملعقيتن من الشبة.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة ونصف من زيت الياسمين.
خطوات تحضير واستخدام وصفة النشا والشبة في التخلص من رائحة العرق
كما عرضنا لكم أن المكونات طبيعية، علاوة على ذلك أنها تعمل على ترطيب وتنعيم وتفتيح منطقة تحت الإبط، ولو قمت بتجربة استخدام هذه الوصفة لن تستغني عنها إطلاقا، وتتلخص الخطوات في:
- نضع النشا مع الشبة ويتم التقليب جيدا.
- نضع جميع الزيوت مع بعضها البعض بالتدريج حتى نحصل على قوام متماسك.
- يتم تنظيف منطقة تحت الإبط.
- يجب تجفيف المنطقة ووضع كمية مناسبة من الوصفة بعد الاستحمام
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