نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد ضعيه على الخيار المخلل هيبقي مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة بأسرار محلات الطورشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش السريع زي المحلات ، تحتاج الكثير من الأكلات إلى وجود المخللات بجانبها والتي تجعل طعم الكثير من الأطعمة شهي ولذيذ، كما أنها تساعد على فتح الشهية للطعام، وتناول الطعام بكمية كبيرة، ويعد مخلل الخيار من أكثر المخللات التي يتم الطلب عليها ويحبه الكثير من الأشخاص نظرا لطعم الخيار اللذيذ عندما يتم عمله كمخلل، ويعطي للأطعمة نكهة خاصة، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لعمل مخلل الخيار في المنزل، ويكون زي المخلل الذي يباع في المحلات وأحلى، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال أفضل الطرق لعمل مخلل الخيار في المنزل ويكون مقرمش زي المحلات بالضبط.

مكونات عمل مخلل الخيار المقرمش بالمنزل

يريد العديد من الأشخاص معرفة أهم المكونات التي يحتاجوا إليها لتحضير مخلل الخيار بالمنزل، والتي تجعل مخلل الخيار بنكهة مميزة تختلف عن باقي أنواع المخلل، وإليكم المكونات التي نحتاج إليها.

كيلو ونصف من الخيار ويمكن أن تزودي الكمية حسب الرغبة.

ملعقة ونصف طعام من الملح.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض المطحون.

عدد ثلاثة ورقات من ورق الغار.

برطمانا مخصص للمخلل

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل

وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير مخلل الخيار بالبيت والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، وتوجد في أغلب المطاعم، وإليكم كيفية تحضير المخلل موضحا في الخطوات التالية.