نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفنانه فريده سيف النصر السحرية التى انقذتها من الصلع فى شهر واحد بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الفنانة فريدة سيف النصر للتخلص من الصلع ،أثارت الفنانة فريدة سيف النصر الدهشة عندما تحدثت في إحدى البرامج عن وصفة طبيعية أنقذتها من الإصابة بالصلع و أعادت شعرها كثيف وطويل ورائع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مكونات تلك الوصفة والطريقة الصحيحة لاستخدامها وللحصول على أفضل نتيجة منها.

مكونات وصفة الفنانة فريدة سيف النصر للتخلص من الصلع

تتكون الوصفة من 12 مكون، لكل منهم خصائصه المفيدة والفعالة والتي تساعد على زيادة طول وكثافة الشعر بشكل كبير، وتحتاج الوصفة إلى تحضير المكونات التالية2 ملعقة كبيرة زيت خروع.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت سمسم.

مطحون بودرة الخردل.

عصير بصلة صغيرة.

عصير ثوم.

خل التفاح.

خل أبيض.

خل بلسمك.

عسل نحل.

عسل أسود.

دبس الرمان

طريقة استخدام وصفة الفنانة فريدة سيف النصر للتخلص من الصلع

لتحضير الوصفة بطريقة صحيحة لابد من اتباع الخطوات التالية:

قومي بإضافة الزيوت معًا و اخلطيهم جيدًا، ثم ضعي عصير بصلة صغيرة وفنجان من عصير الثوم

ضعي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وخل البلسيمك وخل التفاح.

ثم ضعي ملعقة من العسل النحل والعسل الأسود ودبس الرمان.

بعد ذلك قومي بطحن حبوب الخردل و ضفيهم إلى المكونات السابقة حتى يصبح القوام متماسك قليلاً

ضعي الوصفة السابقة على فروة الشعر، و أرتدي غطاء بلاستيكي ثم ضعي منشفة قطنية.

اتركي الوصفة لمدة لا تقل عن 3 ساعات على شعرك (ومن الأفضل أن تترك ليلة كاملة).

ثم اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر و الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك.

أهم النصائح لتطبيق وصفة الفنانة فريدة سيف النصر بطريقة صحيحة

إن اتباع الوصفات الطبيعية يساعد في العناية بالشعر بشكل كبير، ولكن ليس كافي حيث يوجد العديد من الخطوات التي يجب الحرص عليها حتى تحصلي على أفضل النتائج مثل: