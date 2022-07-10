نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات وطعم المحلات الشعبية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفتة لها أنواع كثير وتعد بأكثر من طريقة وبأضافات مختلفة حسب البد التي تعدها وتقديمها، ولكن من أشهرها الفتة المصرية، التي تعد خاصاً بعيد الأضحى كل منا يعدها بطريقته الخاصة وخاصاً بنوع اللحم الذي يفضل تناوله، وتشتهر مصر تحديداً بطعم جميع أكلاتها المميزة وخاصاً أكلات المناسبات والأعياد، الفتة تتكون من عدة عدة طبقات مختلفة الطبقة الأولي هي الخبز المحمص الممزوج بمرقة اللحم لكي يعطيها طعم خاص، أما الطبقة الثانية فهي الأرز الابيض، والطبقة الثالثه وهي الأخيرة الصلصة المزينة بطشة الخل والثوم.
طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات وطعم المحلات الشعبية
بعض البلاد تعدها الفتة بالطاجن الفخار، وأشتهرت معظم المطاعم الشعبية والمحلات الكبري بتقديمها بنفس طريقة الطاجن، ويقدم بجانبها نوع المفضل من اللحم والمرقة كذلك، في هذا المقال نقدم لكم طريقة أعداد الفتة بمذاقات المحلات الكبري.
طريقة عمل الفتة المصرية
المقادير
- أثنان كيلو لحم بتلو.
- نصف كيلو أرز مصري.
- مرقة لحم.
- لتر عصير طماطم فريش.
- ثلاث ملاعق معجون طماطم.
- رأس ثوم مفرومة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- ملح طعام حسب الرغبة.
- بصلة مفرومة.
- ورق لوري.
- زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرة خل أبيض.
- خبز بلدي محمص.
- ماء ساخن للمرقة.
طريقة التحضير
- أغسلي قطع اللحم جيداً ثم ضعي حلة عميقة على نار متوسطة.
- ضيفي ملعقتان كبيرة من السمن وضيفي قطع اللحم وشوحيه من جميع الجوانب.
- ضيفي لتر ماء ساخن والبصل المفروم والتوابل أتركي اللحم على النار حتي ينضج.
- أغسلي الأرز جيداً وصفيه ثم قومي بوضع قدر أخر على النار وضفي ملعقتان من السمن وملعقة من الزيت.
- شوحي الأرز وقلبيه جيداً ثم صفي مرقة اللحم من البصل والتوابل وضيفي مقدار منها مناسب على الأرز.
- لتحضير صلصة الفتة ضعي ملعقتان كبيرة من الثوم المفروم بحلة مناسبة وقلبيهم حتي يحمر لونهم.
- صبي عصير الطماطم مع أضافة معجون الطماطم وأتركيها حتى تسبك.
- قومي بكسر عدد من أرغفة الخبز حسب رغبتك وضعيها بصينية عميقة.
- ثمه ضعي ملعقة كبيرة الثوم وضعي الزيت حسب كمية الخبز وقلبيهم جيداً قبل وضع الصينية تحت الشواية.
- ضعي طاسة عميقة على نار متوسطة وضيفي الثوم والزيت وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبي ضيفي الخل وكوب من الماء وأتركه لمدة خمس دقائق.
- أتركيها لمدة عشره دقائق مع التقليب، ثم أحضري أطباق التقديم، وزعي الخبز بالتساوي.
- ثمه ضعي الأرز وساوية من جميع الجوانب زينيها بالصلصة والطشه ووزعي قطع اللحم على حواف الأطباق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات وطعم المحلات الشعبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.