نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات وطعم المحلات الشعبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفتة لها أنواع كثير وتعد بأكثر من طريقة وبأضافات مختلفة حسب البد التي تعدها وتقديمها، ولكن من أشهرها الفتة المصرية، التي تعد خاصاً بعيد الأضحى كل منا يعدها بطريقته الخاصة وخاصاً بنوع اللحم الذي يفضل تناوله، وتشتهر مصر تحديداً بطعم جميع أكلاتها المميزة وخاصاً أكلات المناسبات والأعياد، الفتة تتكون من عدة عدة طبقات مختلفة الطبقة الأولي هي الخبز المحمص الممزوج بمرقة اللحم لكي يعطيها طعم خاص، أما الطبقة الثانية فهي الأرز الابيض، والطبقة الثالثه وهي الأخيرة الصلصة المزينة بطشة الخل والثوم.

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات وطعم المحلات الشعبية

بعض البلاد تعدها الفتة بالطاجن الفخار، وأشتهرت معظم المطاعم الشعبية والمحلات الكبري بتقديمها بنفس طريقة الطاجن، ويقدم بجانبها نوع المفضل من اللحم والمرقة كذلك، في هذا المقال نقدم لكم طريقة أعداد الفتة بمذاقات المحلات الكبري.

طريقة عمل الفتة المصرية

المقادير

أثنان كيلو لحم بتلو.

نصف كيلو أرز مصري.

مرقة لحم.

لتر عصير طماطم فريش.

ثلاث ملاعق معجون طماطم.

رأس ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح طعام حسب الرغبة.

بصلة مفرومة.

ورق لوري.

زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

خبز بلدي محمص.

ماء ساخن للمرقة.

طريقة التحضير