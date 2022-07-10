نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتكات السحرية صينية البطاطس بالفراخ لطعم خرافي وتذوقي أسرع وأسهل أكلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية البطاطس بالفراخ، تعتبر هذه الاكلة من الأكلات التي لها صيت وشهرة كبيرة عند الشعب المصري، حيث أنهم يحبونها بشكل كبير، بل ويقبلون على آكلها كما لو كانت أفضل طعام يمكن تناوله، فنجد أن الأسرة تتجمع مع بعضها البعض في يوم الاجازة، وتتنوع السفرة بالعديد من الأصناف المختلفة، والتي تناسب جميع الأذواق، ولكن مع كل هذا التنوع، نجد أن بطلت السفرة، وهذا اليوم هي تلك الصينية.

صينية البطاطس بالفراخ

الكثير من ربات المنازل يكونوا في موضع حرج، وذلك عندما يطلب منهم أن يقوموا بتحضير نوع ما من الطعام، ويكون ليس لديهم فكرة عن كيفية تحضير ذلك الطعام.

فدائمًا ما نجد ربات المنازل يسعون بشكل كبير للاطلاع على طرق تحضير أغلب الأكلات، وذلك من أجل أن يحفظوا ماء وجههم، وأن يكونوا متأهبين في جميع الأوقات، من أجل تحضير أي صنف من الأصناف.

من بين تلك الأصناف التي كثر السؤال عن كيفية تحضيرها، هي صينية البطاطس بالفراخ، والتي تعتبر من الأكلات المحببة لدى الكثير.

يمكنكم أن تتعلموا كيفية تحضير هذه الأكلة بكل سهولة ويسر، كل ما عليكم، أن تتبعوا الخطوات التي سوف نذكرها لكم في السطور القادمة.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

المكونات

دجاجة كاملة تكون مقطعة.

عدد 3 حبات من البصل، بعد تقطيعه حلقات.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من لملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

القليل من السبع بهارات.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

ملعقة ونصف ن الصلصة الجاهزة.

كمية قليلة من السكر.

مياه مغلية.

كيلو من البطاطس المقطعة لشرائح.

طريقة التحضير

علينا أن نحضر وعاء فارغ، ثم نضع به كافة البهارات التي لدينا، ثم نقوم بوضع الثوم، وبعدها نقوم بخلط هذه المكونات، ثم نقوم بوضع البصل عليهم، ونقوم بفركهم بالأيدي.

نأخذ هذه الخلطة، ونقوم بوضعها هي والدجاج في إناء على النار، وذلك لمدة لا تتعدى 3 ساعات.

نقوم بعد ذلك بوضع البطاطس في صينية مناسبة، ثم نقوم بوضع الصلصة عليها، وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم وما تبقى من التتبيلة، ثم نقوم بوضع الماء المغلي، ونتركها على النار لعدة دقائق.

هنا نقوم بوضع قطع الدجاج على البطاطس، وبعدها نأخذ الصينية وندخلها الفرن، ونتركها على نار متوسطة، لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة، وبعدها يمكنك تقديمها فورًا.

في ختام هذا المقال نتمنى من الله أن نكون وفقنا فأن نكون قدمنا لكم أفضل طريقة يمكنكم من خلالها أن تقوموا بتحضير صينية بطاطس بالفراخ، حيث أنكم بهذه الطريقة، سوف تحضرونها في أسرع وقت ممكن.