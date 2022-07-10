نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفطار صحي ولذيذ.. طريقة عمل البان كيك بمكونات رخيصة موجودة في مطبخك وطعم خرافي احلى من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البان كيك، الكثير من ربات البيوت تبحثن عن طريقة عمل البان كيك التي تعد واحدة من أشهر أنواع الحلوى الأمريكية اللذيذة الطعم، حيث غزى البان كيك الدول العربية ونال اعجاب الصغار قبل الكبار، وأصبح يباع في المحلات الشهيرة بأسعار باهظة، ولكن يمكن لأي ست بيت تحضيره في البيت بمكونات رخيصة وطعم خرافي، على أن يقدم على الفطار كوجبة غذائية متكاملة مع المشروبات الباردة أو الساخنة، ويقدم البان كيك مع أنواع كثيرة من الصلصات “مثل: صلصة الشوكولاتة، والكراميل، والعسل”، واليكم طريقة سهلة ورخيصة لعمل البان كيك بمذاق خرافي.

طريقة عمل البان كيك

وستقدم لكم أسرة موقع “ثقفني” طريقة عمل البان كيك بشكل صحي وطعم سيجعل أفراد أسرتك يطلبونه منك بشكل مستمر، ولتحضير البان كيك الذي يعد من أشهر الحلوى سريعة تحضيره فقط تحتاجي ما يلي:

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة فانيليا.

2 حبة من البيض.

ريع كوب سكر بني.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

للتزيين:

ربع كوب سكر بني.

2 تفاح مقطع.

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة زبدة.

طريقة البان كيك الصحي

والآن اتبعي تلك الخطوات لعمل البان كيك الصحي:

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والزبدة والسكر والبيض والفانيليا والبيكنج بودر جيدا في اناء عميق ونظيف وجاف حتى تتجانس المكونات.

في مقلاة غير قابلة للصق، ادهنيها زبدة وضعي مغرفة من الخليط ونقوم بقليها على الوجهين، لتنضج.

كرري تلك العملية حتى تنتهي كمية العجين.

في اناء عميق على النار، ضيفي مكونات التزيين معا، ثم اسكبيها على البان كيك فورا ويتم تقديمه.

طريقة عمل بان كيك فرنسي

كوب من الدقيق الأبيض.

2 حبة بيض.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بان كيك فرنسي