نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بسرعة وبدون مجهود.. هتبقي زي الفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة ممكنة، نظراً لقرب العيد وكثرة ذبح الأضاحي تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لتنظيف الكرشة التي تحصل عليها من الأضحية، حيث تشكل لهم تنظيفها صعوبة كبيرة بالإضافة إلى استغرابها في التنظيف فترة طويلة، ومن المعروف أن الكرشة تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة وفي أقل وقت ممكن.

طريقة تنظيف الكرشة

تعد الكرشة من الأكلات المفضلة لدى الكثير، ويرغبون في تناولها باستمرار بديلاً للأكلات التقليدية، لذلك يمكنك معرفة طريقة تنظيف الكرشة من خلال استخدام مكون وبسيط وهو الخميرة، ولمعرفة الطريقة اتبع الآتي:

المكونات:

ماء ساخن.

ملعقتين أو ثلاثة من البيكنج بودر.

كوب صغير أي ما يعادل فنجان من الخل أو الليمون.

طريقة الاستخدام:

تتمثل طريقة استخدام الخميرة لتنظيف الكرشة من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به الخميرة ومن ثم نقوم بإضافة لترين من الماء الساخن.

ويتم بعد ذلك بوضع الكرشة في هذا الخليط الساخن ونقلبها جيداً ونتركها به لمدة خمس دقائق.

نخرج الكرشة وهي ساخنة نقوم بإزالة الطبقة الخضراء وذلك باستخدام اليدين أو السكين.

ويذكر في حال عدم تنظيفها جيداً ممكن الممكن وضعها في الخليط الساخن مرة أخرى، ونعيد بعد ذلك تنظيفها حتى تصبح بيضاء خالية من الطبقة الخارجية الغير مرغوب فيها.

نضع الكرشة بعد ذلك في الليمون أو الخل للتخلص من رائحة الزفارة.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

أولا عليكي غسل الكرشة بضغط ماء شديد للتخلص من أي شئ بها.

ثم وضعها فى ماء مغلي لمدة طويلة.

بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من ملح الليمون على الكرشة واتركيها لمدة ساعتين حتى تتفتت البقايا العالقة بها.

قومي بكحت الكرشة بواسطة سكين وخلال دقائق معدودة سوف تلاحظين أنها أصبحت ناصعة البياض وخالية من أي شوائب.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة تنظيف الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة من الممكن أن يقوم الجميع باستخدامها، وهذه الطريقة تساعد على التنظيف في وقت سريع، بالإضافة إلى أنها تجعل الكرشة من غير رائحة زفارة، وبالتالي تجعل هذه الأكلة رائعة وشهية تجعل الجميع يتناولها باستمرار، وبهذا السياق هناك العديد من الطرق لكرشة منها من يقوم بوضعها في الصلصة والبعض يقوم بوضعها بالبصل والتوابل.