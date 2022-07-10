نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة البرازق بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وأحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة البرازق ، من المخبوزات والمعجنات والحلويات التي تشتهر في الوطن العربي، وخاصةً بلاد الشام، وهي لها مذاق لذيذ ومقرمش، ومفضلة لدى الصغار والكبار على حدٍ سواء، حيث يقبل الجميع على شرائها من المخابز، كما أنها من الحلوى تقدم في المناسبات والأعياد، وهي من الحلوى الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية، نظرًا لاحتوائها على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والفستق، كما أنها من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج وقت ولا مجهود، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضًا، كما يمكنكم تجربة بسكويت جوز الهند وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة البرازق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المخابز.

مكونات وصفة البرازق

تتكون وصفة البرازق من مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

500 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

250 جم سمنة حيواني مذابة.

نصف كوب ماء بارد.

كوب سكر.

مقادير الوجه

500 جم سمسم محمص.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الشربات الخفيف البارد.

فستق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة البرازق بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود ووقت كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسمنة المذابة والمحلب، ثم نخلط جيدًا باليد حتى يتشرب الدقيق السمنة.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الماء البارد والسكر، ثم نقلب جيدًا حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نخرج الوعاء من الثلاجة ونضيف إلى العجينة خليط السكر والماء، ثم نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وتمتص العجينة الماء.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أو ساعة في الفريزر.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السمسم المحمص والسكر البودرة والشربات الخفيف، ثم نخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نفكها عن بعض ونعجنها مرة ثانية.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضغط على كل كرة باليد قليلا، ثم نغمس جهة في الفستق، ثم جهة في السمسم، ثم نرصها في صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل، ثم نتركها حتى تتحمر الأطراف.

ثم نشغل النار من أعلى ونتركها حتى تأخذ لون خفيف من أعلى.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نترك الحلوى تبرد في الصينية.

ثم نقدم وصفة البرازق في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المكونات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير